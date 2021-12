Drake renuncia a sus nominaciones a los Premios Grammy. La Academia de la Grabación de Estados Unidos ha borrado al cantante canadiense en las dos categorías en la que podría haberse alzado con este premio.

Al parecer la polémica entre el rapero Drake y los Premios Grammy sigue, luego de que se confirmara que el cantante y su equipo solicitaron retirar sus nominaciones sin dar más explicaciones.

Recordemos que el pasado 23 de noviembre se dieron a conocer los nominados a los Premios Grammy 2022 en donde Drake obtuvo dos nominaciones a Mejor Álbum por ‘Certified Lover Boy’ y Mejor Interpretación de Rap por su canción ‘Way 2 Sexy’.

Drake (Instagram @ champagnepapi)

Por lo que ahora solo serán cuatro los contendientes en estas categorías y no cinco como es costumbre en las listas de nominados a Premios Grammy.

Debido a que el espacio que ha dejado Drake no será ocupado por ningún otro artista, ya que el proceso de votación para la ceremonia del próximo 31 de enero ha comenzado.

Drake vs los Premios Grammy

Drake vs los Premios Grammy. Como es bien sabido l a relación del rapero canadiense no ha sido del todo buena con la Academia de la Grabación debido a que en varias ocasiones este no ha estado de acuerdo con los galardones.

Sin duda esta nueva decisión de Drake se una a la lista de veces que el cantante canadiense ha estado en contra de los premios a lo mejor de la música a nivel mundial.

Drake (Instagram @ champagnepapi)

Recordemos que el año pasado el rapero Drake, criticó a los Premios Grammy por haber ignorado el álbum ‘After Hours’ de su compatriota The Weeknd.

Anteriormente, en 2019 durante su discurso de aceptación de la Mejor Canción de Rap para ‘God’s Plan’ en los Premios Grammy, Drake dijo ‘quiero que sepan que esta es una competición basada en la opinión y no en hechos’, afirmó.