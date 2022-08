A Rosalía no le basta con ser más rara que un piojo verde y la promoción de “Despechá” ha levantado dudas hasta en su relación con Rauw Alejandro pues se sospecha que rompieron como parte de la canción.

La canción Despechá forma parte de Motomami, pero de cara a los próximos conciertos es que se está promocionando como sencillo haciéndose viral en todas las plataformas.

Rosalía no solo está ganando popularidad por la forma en que masca chicle en sus conciertos, sino que también por el intro de ‘Bizcochito’, sí del teléfono y el perrito.

Ahora, logró posicionar “Despechá”, solo por el intro “baby no me llames, que yo estoy ocupa’ olvidando tus males”, seguramente ya lo identificaste.

Así que te damos la letra completa de “Despechá”, la canción que recién estrenó Rosalía de 29 años de edad, que es todo un éxito y además, te va a encantar para tu ex.

Rosalía en el video de Despechá. (YouTube / Tomada de video)

Rosalía creó “Despechá” y es la canción perfecta para tú ex

La verdad es que no deberías dedicarle ninguna canción a un exnovio, pero por si quieres dejarle claro que ¡ya bye! Rosalía definitivamente creó “Despechá” para eso.

La canción de Rosalía ya estaba siendo un éxito en TikTok, no solo porque ya todos la reconocen por el coro, sino porque ella misma ya creó el baile para “Despechá”.

Por ello, no debes quedarte atrás y por si no quedó claro de qué trata la canción que Rosalía creó para los exnovios, te decimos porqué tiene esta singularidad.

Aunque eso no es todo, la motomami, también manda un mensaje de empoderamiento a las mujeres, a salir y pasarla bien, y a no volver con el ex.

“Despechá” esto dice Rosalía a los ex de sus motomamis

A menos de un día que Rosalía estrenó “Despechá”, el video está en el once de tendencia de YouTube, así que te compartimos la letra completa y por va dedica a tú ex.

Este es el claro mensaje que la motomami te manda en “Despechá”:

“Baby No me llames Que yo estoy ocupá' Olvidando tus males Ya decidí Que esta noche se sale Con todas mis Motomamis Con todas mis yales”. Despechá de Rosalía.

“Y ando despechá' woah, alocá Bajé con un flow nuevo de caja, baby, hackeá Lo muevo de lao’ a lao’ y otro lao’ Hoy salgo con mi baby de la disco coroná' Y ando despechá' woah, alocá Que Dios me libre de volver a tu lao’ Lo muevo de lao’ a lao’ y otro lao’ Hoy salgo con mi baby de la disco coroná'”. Despechá de Rosalía.

“Voy con la falda, aros y cadena Piña colada, no tengo pena Voy con la Fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, esta morena Fuck la fama, fuck la faena La noche esta larga La noche está buena Mambo violento Y fin del problema”. Despechá de Rosalía.

“Mira que fácil te lo voy a decir A B C, 1 2 3 Mira que fácil te lo voy a decir Que esta Motomami ya no está pa ti Mira que fácil te lo voy a decir A B C, 1 2 3 Mira que fácil te lo voy a decir Que esta Motomami ya no está pa ti”. Despechá de Rosalía.

“Y ando despechá' woah, alocá Bajé con un flow nuevo de caja, baby, hackeá Lo muevo de lao’ a lao’ y otro lao’ Hoy salgo con mi baby de la disco coroná' Y ando despechá' woah, alocá Que Dios me libre de volver a tu lao’ Lo muevo de lao’ a lao’ y otro lao’ Hoy salgo con mi baby de la disco coroná' Voy a 180 porque soy una racineta Te distraes y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque soy una racineta Te distraes y yo te adelanto por la derecha”. Despechá de Rosalía.

Y para que no te lo pierdas, este es el baile que Rosalía creó para “Despechá”.