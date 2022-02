¿De qué nacionalidad era Chavela Vargas? En vida, la cantante se convirtió en una de las mejores intérpretes de música vernácula, por lo que muchos piensan que era mexicana.

Además de su peculiar estilo al cantar, Chavela Vargas se hizo famosa por una frase que suelen decir los extranjeros cuando adoptan a México como su segunda patria:

La cantante respondió así cuando aseguró en una entrevista que era mexicana y le hicieron notar que no nació en México. Entonces, ¿de qué nacionalidad era Chavela Vargas?

Isabel Vargas Lizano, mejor conocida como Chavela Vargas, nació el jueves 17 de abril de 1919, en la provincia de San Joaquín, en Costa Rica.

Sin embargo, de los 93 años que pasó en esta vida, Chavela Vargas sólo vivió 17 años en Costa Rica, para después mudarse al que siempre consideró su verdadero país, México.

En varias entrevistas, Chavela Vargas contó que dejó Costa Rica porque desde muy pequeña se sintió rechazada por sus padres y en general, por todo su entorno.

Y es que, siendo muy pequeña, los padres de Chavela Vargas se divorciaron y se desentendieron de ella, dejándola al cuidado de unos tios.

Estos familiares, según Chavela Vargas, tampoco le tenían mucho aprecio, por su forma de ser muy diferente a la de las otras niñas y porque eran evidentes sus preferencias homosexuales.

Otra cosa que la impulsó a salir de su país fue sus deseos de hacer carrera en el mundo de la música y el darse cuenta que en Costa Rica no podría lograrlo.

Fue así que a los 17 años decidió mudarse a México, donde antes de convertirse en una estrella, tuvo que trabajar como empleada doméstica, cocinera y chofer para poder vivir.

“El México grande, gigante dormido, me crió, pero no me crió, ‘ay, qué linda eres’, no, me dijo, ‘aprende a ser mujer, si quieres llegar a ser lo que quieres tienes que ser muy mujer’”

Chavela Vargas