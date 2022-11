Luego de hoy 22 de noviembre se diera a conocer que a la oferta de festivales musicales en CDMX se unía The World is a Vampire 2023, ya tenemos a la primera banda confirmada.

Los que pusieron atención al clip, que The World is a Vampire 2023 subió a su cuenta de Twitter (@TWIAV_Mx) para levantar el hype de los melómanos, vieron sus sospechas confirmadas.

Esto porque The Smashing Pumpkins son los primeros en ser anunciados para encabezar el The World is a Vampire 2023.

Los guiños a la agrupación fundada en 1988 en la ciudad de Chicago y que lidera Billy Corgan eran obvios, pero necesitaban confirmación.

The Smashing Pumpkins, la primera banda confirmada del festival The World Vampire 2023 (@smashingpumpkins / Instagram)

Por ejemplo, basta decir que “The world is a Vampire” es el verso con el que inicia la canción “Bullet With Butterfly Wings” del disco de 1995 “Mellon Collie and the Infinite Sadness” de The Smashing Pumpkins.

Además, de que el logo de The Smashing Pumpkins apareció escondido en parte de la letra “M” dentro del cartel que anunciaba el festival The World Is a Vampire.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la icónica banda The Smashing Pumpkins anunció que estará en este evento que comienza hacer ruido entre los fans mexicanos.

Para este 2022, The Smashing Pumpkins está cerrando con todo, ya que estrenó el sencillo: “Beguiled”, el álbum ATUM-Act I.

Festival The World Is a Vampire CDMX (Twitter | Captura de video @TWIAV_Mx)

The World is a Vampire 2023 ya tiene su primera banda confirmada; fans aplauden la noticia en redes

El anuncio de que The Worls is a Vampire 2023 lo encabezarán The Smashing Pumpkins ha causado buenas reacciones entre sus seguidores.

Es tal la emoción que se ha generado que los seguidores sugirieron que al evento se sumaran bandas como las siguientes:

A perfect Circle

Nine Inch Nails

Fontaines DC

Bauhaus

Tool

She wants Revenge

Comentarios Instagram al anuncio de The Smashing Pumpkins en el festival The World Vampire 2023 (@smashingpumpkins / Instagram)

Asimismo han pedido algunos éxitos de la banda estadounidense para que toquen en su presentación en la Ciudad de México.

Lo único que se sabe, además de que The Smashing Pumpkins estarán en el The World is a Vampire 2023, es que dicho evento será el próximo 4 de marzo en el Foro Sol.