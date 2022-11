A través de sus cuentas oficiales en redes sociales el festival musical ‘The World is a Vampire 2023′ reveló su cartel oficial.

Y de acuerdo con este, The Smashing Pumpkins e Interpol serán las bandas que encabezarán The World is a Vampire 2023.

Además de las bandas estadounidenses de rock e indie rock en el cartel se revelaron al menos otras 10 bandas las cuales también participaran en The World is a Vampire 2023.

Interpol (@interpol)

¿Quiénes se presentaran en The World is a Vampire 2023?

El día 22 de noviembre se dio a conocer que el próximo año se llevaría acabo el festival musical The World is a Vampire 2023.

De inmediato se dio a conocer que una de las bandas que encabezarían el The World is a Vampire 2023 era The Smashing Pumpkins.

Y es que incluso antes de su reconocimiento oficial, el festival escondió el logo de la banda en la letra “M” del cartel que anunciaba el evento.

No mucho tiempo después la icónica banda anunció en Instagram que vendría a México.

The Smashing Pumpkins, la primera banda confirmada del festival The World Vampire 2023 (@smashingpumpkins / Instagram)

Sin embargo, no fue sino hasta el día miércoles 23 de noviembre que se reveló que Interpol se integraría al cartel junto a otras 10 bandas:

Turnstile Peter Hook & The Light Deafheaven The Warning Ekkstacy Chelsea Wolfe Margaritas podridas IN thE Valley Bellow El Shirota Acid Waves

The World is a Vampire 2023, cartel (The World Is A Vampire Twitter @TWIAV_Mx)

¿Cúando se llevara a cabo The World is a Vampire 2023?

De acuerdo con fuentes oficiales The World is a Vampire 2023, se llevará acabo el próximo día sábado 4 de marzo en el Foro Sol en la CDMX.

Lo boletos para el festival musical estarán disponibles a través de Ticketmaster con Citibanamex:

Preventa: 28 de noviembre.

Venta general: a partir del 29 de noviembre.

Hasta el momento se desconoce el costo de los boletos; sin embargo, te recomendamos estar ala pendiente las páginas oficiales para cual informe o cambio que pudiera tener The World is a Vampire 2023.