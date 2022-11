The World Is a Vampire es el nombre del nuevo festival de música que tomará la CDMX y que llegará con su primera edición hasta el 2023.

Y aunque esta es una noticia que ha tomado por sorpresa a las redes sociales, ya se están haciendo especulaciones entre los usuarios de qué tipo de sorpresas podría traer el nuevo festival The World Is a Vampire a la CDMX.

Esto se dio a conocer a través de una reciente cuenta de Twitter que se registró como The World Is a Vampire (@TWIAV_Mx).

Fue así que dieron a compartieron el primer promocional del festival, dando a conocer que la fecha del evento sería en marzo del 2023.

Pero si entras al perfil de The World Is a Vampire, podrás notar que en su foto de portada dan a conocer la fecha y lugar exactos: 4 de marzo en el Foro Sol de la CDMX.

¿De qué va el nuevo festival The World Is a Vampire?

“The world is a vampire” es el primer verso de la canción “Bullet With Butterfly Wings” de los Smashing Pumpkins, mítica banda de rock alternativo de los años 80.

Y es justo el retorno de la banda de lo que más se habla desde que se dio a conocer el festival, pues en el video promocional se puede ver el logo de los Smashing Pumpkins formando parte de la letra “M” dentro de “The World Is a Vampire”:

Festival The World Is a Vampire (Twitter | Captura de video @TWIAV_Mx)

Es por esto mismo que fanáticos de la banda ya se están haciendo presentes en las redes sociales, pidiendo más información acerca del nuevo festival The World Is a Vampire.

Por lo pronto, dado el nombre del festival y las suposiciones de la banda estelar, los usuarios de Twitter ya empiezan a hacer sus especulaciones de las bandas que podrían hacerse presentes el próximo 4 de marzo.

Entre las bandas que han empezado a ser pronunciados entre los fanáticos están: Falling in Reverse, Asking Alexandria, Alesana y Architects.

Por lo pronto, The World Is a Vampire, el nuevo festival de la CDMX, promete ser un evento con bandas de estilo y género goth y new wave.