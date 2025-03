Oasis, la legendaria banda británica no solo estará de regreso en los escenarios el próximo 4 de julio, luego de 15 años de ausencia.

Ahora se ha dado a conocer que su gira de conciertos “Oasis Live ’25” será inmortalizada en una película.

Según reporta el portal especializado Variety, la cinta que recopilará los conciertos de Oasis estará a cargo de dos importantes figuras en el mundo de los documentales musicales.

Alineación completa de Oasis revelada para sus conciertos incluidos los de México

La película de la gira Oasis Live ’25 estará respaldada por dos figuras en el mundo de los documentales musicales

Variety informa que la producción de la película de Oasis estará a cargo de Steven Knight, productor de la exitosa serie “Peaky Blinders”.

En tanto, la dirección recaerá en Dylan Southern y Will Lovelace, quienes ya han demostrado su talento en documentales musicales como “Shut Up and Play the Hits” de LCD Soundsystem.

En tanto, la productora Magna Studios, conocida por su participación en diversos proyectos musicales, será la encargada de llevar a la pantalla grande la película de ‘Oasis Live ’25′.

¿Cuál será el género de la película de Oasis? No hay información disponible sobre la naturaleza de la película.

Pero, con base en el currículum de Southern y Lovelace, se esperaría un formato híbrido documental/película de concierto para la cinta de Oasis.

Oasis (Instagram/@oasis)

Con base en ello, se espera que la película capture momentos íntimos detrás de escena, así como las vibrantes actuaciones en vivo de Oasis.

La gira “Oasis Live ’25” dará inicio el 4 de julio en Cardiff, Gales, y abarcará 41 conciertos en diversas regiones, incluyendo:

América del Norte

Reino Unido

Sudamérica

Irlanda

Australia

El “Oasis Live ’25” tour concluirá el 23 de noviembre en São Paulo, Brasil.

¿Cuándo se estrenaría la película / documental de la nueva gira de Oasis? Aún no se ha establecido se una fecha y no se espera que se anuncie información sobre ella en el futuro inmediato, según Variety.

La película de la gira Oasis Live ’25 permitirá que más fans de la banda puedan disfrutar de su reencuentro

El próximo 4 de julio será la primera vez que los hermanos Gallagher, como Oasis, compartirán escenario desde su separación en 2009.

La alineación de la banda para esta gira incluirá a los miembros originales Noel y Liam Gallagher, junto con el guitarrista Paul “Bonehead” Arthurs.

Se espera que otros músicos destacados se unan a ellos en esta travesía musical.

La gira “Oasis Live ’25” ha generado una demanda masiva de entradas, agotándose en tiempo récord y provocando problemas con la reventa y la inflación de precios.

Los fans están ansiosos por revivir clásicos como “Wonderwall”, “Don’t Look Back in Anger” y “Champagne Supernova” en vivo.

La inclusión de estos momentos en la película permitirá a quienes no puedan asistir a los conciertos experimentar la magia de Oasis desde la comodidad de sus hogares.