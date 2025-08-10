El Bogueto -de 27 años de edad- se presentará gratis en la CDMX por motivo de la Semana de las Juventudes 2025.

Acá te compartimos fecha, horario, ubicación del concierto y qué otros artistas estarán en concierto ese día.

El Bogueto (elbogueto / Instagram)

Fecha y ubicación concierto gratuito El Bogueto CDMX

Acá te compartimos los detalles de fecha y ubicación en que El Bogueto se presentará gratis en concierto en CDMX:

Fecha: Martes 12 de agosto

Hora: A partir de las 12:00 p.m.

Ubicación: Explanada Alcaldía Gustavo A. Madero (GAM)

¿Cómo llegar al concierto gratuito de El Bogueto en CDMX?

Si usarás el transporte público para llegar al concierto gratuito de El Bogueto en CDMX; éstas son las líneas y estaciones de Metro y Metrobús más cercanas:

Metro

Línea 4: Estación Martín Carrera (caminas aproximadamente 15 minutos)

Línea 6: La Villa/La Basílica (caminas aproximadamente 11 minutos)

Metrobús

Línea 6: Estación Delegación Gustavo A. Madero (caminas aproximadamente 1 minuto)

Asimismo, si vas en moto, te compartimos que se brindará estacionamiento gratuito en la Casa del Peregrino para que llegues sin complicaciones:

Ubicación: Eje 5 Nte, Calz. San Juan de Aragón 63, Villa Gustavo A. Madero, CDMX

Semana de las Juventudes 2025 GAM (Alcaldía Gustavo A. Madero / Facebook)

¿Qué otros artistas se presentarán gratis junto a El Bogueto en CDMX?

El Bogueto se presentará gratis en CDMX por la Semana de las Juventudes 2025 junto a otros cinco artistas del género urbano:

EME Mala Fe

Big Metra Sayuri

Sopholov

Jorge Carmona

La Voice Band e Iliann

Se planea que para las presentaciones de la Semana de las Juventudes 2025 haya 2 escenarios; hasta el momento no se han confirmado los nombres de éstos y en qué escenario estará El Bogueto.

El Bogueto (elbogueto / Instagram)

El Bogueto en CDMX: ¿Qué actividades habrá en la Semana de las Juventudes 2025?

Te compartimos algunas de las actividades -además del concierto de El Bogueto- que habrá en la Semana de las Juventudes 2025 en CDMX:

Zona de expresión urbana

Zona de emprendimiento joven

Graffiti

Stand de diversidad sexual

Batallas de baile urbano

Servicios médicos

Stand de prevención y atención de adicciones