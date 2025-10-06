El cantante Víctor Mendívil se presentó en las Fiestas del Sol en Mexicali, pero su concierto terminó en caos y sanciones para organizadores por todo el descontrol.

Con un concierto en La Isla de las Estrellas dentro de las Fiestas del Sol, fue que Víctor Mendívil de 19 años de edad, se presentó con un show que desde el inicio fue un caos.

Víctor Mendívil en Fiestas del Sol provoca caos y sanciones Ayuntamiento de Mexicali

Las Fiestas del Sol en Mexicali presentó en La Isla de las Estrellas el 4 de octubre a Víctor Mendívil, pero desde la entrada fue un caos.

La euforia de los fans del cantante de corridos tumbados por entrar al show y no perderse ningún minuto, rebazó la seguridad de las Fiestas del Sol.

Según varios medios locales, el sistema del Ayuntamiento de Mexicali se cayó, lo que generó caos en el ingreso. Pero eso no fue todo porque después vinieron las peleas.

Se dice que el concierto de Víctor Mendívil tuvo que ser detenido en una ocasión por una pelea entre asistentes menores de edad, pero al final se informó que fueron 20 los detenidos aunque “saldo blanco”.

Por otra parte, el propio cantante recibió malos tratos al terminar su concierto en La Isla de las Estrellas, debido a que asistentes rodearon su camioneta y estrellaron los vidrios de ella.

Ante ello, Víctor Mendívil mandó un mensaje por sus redes sociales diciendo “no se pasen de v…. plebada”, asegurando que rompieron los vidrios de su lujosa camioneta en intento de una fotografía.

Ayuntamiento de Mexicali recibe multa tras concierto de Víctor Mendívil

El disturbio en las Fiestas del Sol en concierto de Víctor Mendívil llevó a que el Ayuntamiento de Mexicali recibiera sanciones por no tener las medidas de seguridad adecuadas ante el total de gente que ingresó al recinto ferial.

Según Protección Civil Estatal, había dado recomendaciones a los organizadores desde días antes, pero no las siguieron apuntando que por ello se descontroló todo en el concierto de Víctor Mendívil.

Por otra parte, apuntó que el Ayuntamiento de Mexicali además de seguir las medidas de seguridad, recibió una multa.

Protección Civil Estatal recordó que el aforo de la Fiestas del Sol es de 10 mil personas, siendo que el mismo ayuntamiento argumentó que el día de Víctor Mendívil hubo 60 mil.