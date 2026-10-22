No te pierdas el concierto de The Vaccines en Pabellón Oeste. Te damos setlist y telonero para el jueves 22 de octubre.
La banda británica visita la CDMX para celebrar el 15 aniversario de su álbum debut What Did You Expect From The Vaccines?
Setlist del concierto de The Vaccines en Pabellón Oeste
Este es el setlist que interpretará The Vaccines en Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes el 22 de octubre:
- Blow It Up
- Wreckin’ Bar (Ra Ra Ra)
- Post Break-Up Sex
- Wetsuit
- A Lack of Understanding
- Nørgaard
- Under Your Thumb
- Wolf Pack
- All in White
- If You Wanna
- Family Friend
- Somebody Else’s Child
- Your Love Is My Favourite Band
- Headphones Baby
- Handsome
- Heartbreak Kid
- Lunar Eclipse
- I Can’t Quit
- Teenage Icon
- I Always Knew
- No Hope
- Ten Years Too Far
- All My Friends Are Falling in Love
El repertorio de The Vaccines estará estructurado para tocar su álbum debut ante los fans capitalinos, además de algunos de sus más recientes éxitos.
Telonero para el concierto de The Vaccines en Pabellón Oeste
Ocesa confirmó que el concierto de The Vaccines en Pabellón Oeste tendrá como artistas invitados a Perra Brava y Salven al Tigre.
Perra Brava es un dúo mexicano de garage rock y punk de Naucalpan, Estado de México.
En el caso Salven al Tigre, se trata de una banda de indie rock originaria de Mexicali, Baja California.