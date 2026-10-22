No te pierdas el concierto de The Vaccines en Pabellón Oeste. Te damos setlist y telonero para el jueves 22 de octubre.

La banda británica visita la CDMX para celebrar el 15 aniversario de su álbum debut What Did You Expect From The Vaccines?

Setlist del concierto de The Vaccines en Pabellón Oeste

Este es el setlist que interpretará The Vaccines en Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes el 22 de octubre:

Blow It Up

Wreckin’ Bar (Ra Ra Ra)

Post Break-Up Sex

Wetsuit

A Lack of Understanding

Nørgaard

Under Your Thumb

Wolf Pack

All in White

If You Wanna

Family Friend

Somebody Else’s Child

Your Love Is My Favourite Band

Headphones Baby

Handsome

Heartbreak Kid

Lunar Eclipse

I Can’t Quit

Teenage Icon

I Always Knew

No Hope

Ten Years Too Far

All My Friends Are Falling in Love

The Vaccines (ALICIA WOODS)

El repertorio de The Vaccines estará estructurado para tocar su álbum debut ante los fans capitalinos, además de algunos de sus más recientes éxitos.

Telonero para el concierto de The Vaccines en Pabellón Oeste

Ocesa confirmó que el concierto de The Vaccines en Pabellón Oeste tendrá como artistas invitados a Perra Brava y Salven al Tigre.

Perra Brava es un dúo mexicano de garage rock y punk de Naucalpan, Estado de México.

En el caso Salven al Tigre, se trata de una banda de indie rock originaria de Mexicali, Baja California.