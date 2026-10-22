Te contamos a qué hora termina The Vaccines en Pabellón Oeste para su concierto del jueves 22 de octubre.

La Ciudad de México recibe a la banda británica The Vaccines con un concierto especial por el 15 aniversario de su álbum debut What Did You Expect From The Vaccines? del 2011.

Horario del concierto de The Vaccines en Pabellón Oeste

Así quedó el horario para The Vaccines en Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes este jueves 22 de octubre:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Telonero: 7:30 de la tarde

Inicio de concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 10:30 de la noche

The Vaccines (The Vaccines / Facebook)

Durante su presentación en vivo, The Vaccines interpretará sus álbum debut, además de hits recientes.

Los artistas invitados al evento serán Perra Brava y Salven al Tigre.

Perra Brava es un dúo mexicano de garage rock y punk de Naucalpan, Estado de México.

Mientras que Salven al Tigre es una banda de indie rock originaria de Mexicali, Baja California.

Ruta para llegar al Pabellón Oeste

El Pabellón Oeste se encuentra a un costado del Palacio de los Deportes.

Para llegar al recinto la estación más cercana en transporte público es Velódromo de la Línea 9 del Metro CDMX o Metrobús Goma, de la Línea 2.

Al salir del metro se debe caminar hasta el inmueble. El acceso es por la puerta 5 del Palacio de los Deportes, tómalo en cuenta.

La dirección del Pabellón Oeste es Añil 467, Granjas México, Iztacalco, 08400 Ciudad de México.