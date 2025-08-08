The Devil Wears Prada, la banda de metalcore estadounidense llega este viernes 8 de agosto al Circo Volador en concierto.

Así que te traemos el horario y la hora en la que termina para que no se te pase nada en el concierto de The Devil Wears Prada en el Circo Volador de la CDMX.

Horario y hora en la que termina el concierto de The Devil Wears Prada en el Circo Volador hoy 8 de agosto

Prepárate con tu itinerario para el concierto de The Devil Wears Prada en el Circo Volador de hoy 8 de agosto, a continuación el horario y la hora en la que termina el show en vivo de la banda de metalcore estadounidense; esto son los detalles:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 17 temas en vivo

Duración: Aproximadamente 2:00 hora de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 11:00 de la noche

The Devil Wears Prada en concierto desde el Circo Volador hoy 8 de agosto

El metalcore de la banda estadounidense The Devil Wears Prada llega este viernes 8 de agosto al Circo Volador.

Concierto de The Devil Wears Prada que promete ser inolvidable para sus fans en nuestro país con su gira Latin America 2025.

Con un recorrió de los mejores éxitos de The Devil Wears Prada para suerte de los fans, con temas en su setlist de canciones como:

Mammoth

Termination

Escape

For You, entre otras

Recuerda que el Circo Volador es el recinto que se ubica en Calzada de la Viga número 146 de la colonia Jamaica en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México, CDMX.

La vía por transporte público para llegar al Circo Volador es por Metro, Línea 8 en la estación La Viga.