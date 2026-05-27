El Auditorio Nacional recibe en concierto al cantautor mexicano Reyli Barba hoy miércoles 27 de mayo.

Y si eres de los que ya tienes tus boletos, ya te traemos los detalles de setlist y telonero para que no te pierdas de nada en el concierto de Reyli Barba desde el Auditorio Nacional:

  • Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
  • Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto
  • Telonero: SanJuan MX
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 20
  • Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:30 de la noche
Reyli Barba
Reyli Barba (Agencia México)

Setlist de canciones para el concierto de Reyli Barba en el Auditorio Nacional

Reyli Barba regresa al Auditorio Nacional con un concierto hoy 27 de mayo como parte de su gira A Caballo Tour 2026.

Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Reyli Barba en el Auditorio Nacional sea un recorrido musical de sus grandes éxitos y lo más nuevo:

  1. El que busca encuentra
  2. Pégale a la pared
  3. La descarada
  4. De la noche a la mañana
  5. Que vueltas da la vida
  6. Al fin me armé de valor
  7. Perdóname en silencio
  8. No era necesario
  9. Sé quién soy
  10. Alma gemela
  11. ¿Qué nos pasó?
  12. 16,437 Días
  13. Contigo quiero
  14. Sabor a chocolate
  15. El abandonao
  16. La que se fue
  17. Así es la vida
  18. Cásate conmigo
  19. Amor del bueno
  20. Desde que llegaste