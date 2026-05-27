El Auditorio Nacional recibe en concierto al cantautor mexicano Reyli Barba hoy miércoles 27 de mayo.

Y si eres de los que ya tienes tus boletos, ya te traemos los detalles de setlist y telonero para que no te pierdas de nada en el concierto de Reyli Barba desde el Auditorio Nacional:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto

Telonero: SanJuan MX

Setlist de canciones: Aproximadamente 20

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:30 de la noche

Reyli Barba (Agencia México)

Setlist de canciones para el concierto de Reyli Barba en el Auditorio Nacional

Reyli Barba regresa al Auditorio Nacional con un concierto hoy 27 de mayo como parte de su gira A Caballo Tour 2026.

Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Reyli Barba en el Auditorio Nacional sea un recorrido musical de sus grandes éxitos y lo más nuevo: