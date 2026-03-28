Hoy sábado 28 de marzo, el dj alemán Purple Disco Machine llega al Frontón Bucarel de la CDMX con un concierto que promete.
Y si eres de los afortunados para escuchar lo mejor de las mezclas de Purple Disco Machine, acá todo los detalles de setlist y horario para su concierto en el Frontón Bucarel:
- Apertura de puertas: 5:00 de la tarde
- Hora del concierto: 7:00 de la noche
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 26 temas
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 pm
Posible setlist para Purple Disco Machine en el Frontón Bucarel del 28 de marzo
El Frontón Bucarel tendrá la fiesta en grande con la llegada en concierto de Purple Disco Machine hoy 28 de marzo, previo a su participación en el festival de música Tecate Pal´ Norte 2026.
Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones de la mezcla de Purple Disco Machine en Frontón Bucarel sean los siguientes:
- W.T.P.
- In the Dark
- L.O.V.E.
- Fireworks
- On My Mind
- Bad Company
- Money Money
- Dopamine
- About Damn Time
- In My Arms
- Beat of Your Heart
- Call on Me
- Honey Boy
- Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)
- Body Funk
- Something on My Mind
- Funkytown
- Playbox
- All My Life
- Wonderful Life ’25
- Ghost Town
- Die Maschine
- Substitution
- Like a Prayer
- Hypnotized
- Next to You