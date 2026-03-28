Hoy sábado 28 de marzo, el dj alemán Purple Disco Machine llega al Frontón Bucarel de la CDMX con un concierto que promete.

Y si eres de los afortunados para escuchar lo mejor de las mezclas de Purple Disco Machine, acá todo los detalles de setlist y horario para su concierto en el Frontón Bucarel:

Apertura de puertas: 5:00 de la tarde

Hora del concierto: 7:00 de la noche

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 26 temas

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 pm

Concierto de Purple Disco Machine en Frontón Bucareli (Purple Disco Machine)

Posible setlist para Purple Disco Machine en el Frontón Bucarel del 28 de marzo

El Frontón Bucarel tendrá la fiesta en grande con la llegada en concierto de Purple Disco Machine hoy 28 de marzo, previo a su participación en el festival de música Tecate Pal´ Norte 2026.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones de la mezcla de Purple Disco Machine en Frontón Bucarel sean los siguientes: