La banda de rock chilena Los Bunkers se presenta en concierto desde el Teatro Metropólitan el 25 y 26 de octubre.
Conciertos de Los Bunkers en Teatro Metropólitan de los cuales ya te tenemos los detalles de setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas nada en su esperado show en vivo:
- Sábado 25 de octubre
- Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
- Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto
- Domingo 26 de octubre
- Apertura de puertas: 5:30 de la tarde
- Hora del concierto: 7:30 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Se estiman 26 temas en vivo
Posible setlist para los conciertos de Los Bunkers en el Teatro Metropólitan del 25 y 26 de octubre
Los Bunkers en el Teatro Metropólitan llegan en concierto este 25 y 26 de octubre como parte de la Gira Acústica 2025.
Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Los Bunkers en el Teatro Metropólitan sean:
- No me hables de sufrir
- Yo sembré mis penas de amor en tu jardín
- Las cosas que cambié y dejé por ti
- El ruido de las cosas al caer
- El necio
- Calles de Talcahuano
- Canción para mañana
- Al final de este viaje en la vida
- La exiliada del sur
- Me muelen a palos
- Entre mis brazos
- Rey
- Let ‘Em In
- Llueve sobre la ciudad
- El hombre es un continente
- Si estás pensando mal de mí
- Quién fuera
- Noviembre
- La velocidad de la luz
- Una nube cuelga sobre mí
- Quiero dormir cansado
- Nada nuevo bajo el sol
- Miño
- Ven aquí
- Bailando solo / Heart of Glass