La banda de rock chilena Los Bunkers se presenta en concierto desde el Teatro Metropólitan el 25 y 26 de octubre.

Conciertos de Los Bunkers en Teatro Metropólitan de los cuales ya te tenemos los detalles de setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas nada en su esperado show en vivo:

Sábado 25 de octubre

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto

Domingo 26 de octubre

Apertura de puertas: 5:30 de la tarde Hora del concierto: 7:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Se estiman 26 temas en vivo

Posible setlist para los conciertos de Los Bunkers en el Teatro Metropólitan del 25 y 26 de octubre

Los Bunkers en el Teatro Metropólitan llegan en concierto este 25 y 26 de octubre como parte de la Gira Acústica 2025.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Los Bunkers en el Teatro Metropólitan sean: