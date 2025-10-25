La banda de rock chilena Los Bunkers se presenta en concierto desde el Teatro Metropólitan el 25 y 26 de octubre.

Conciertos de Los Bunkers en Teatro Metropólitan de los cuales ya te tenemos los detalles de setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas nada en su esperado show en vivo:

  • Sábado 25 de octubre
  1. Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
  2. Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto
  • Domingo 26 de octubre
  1. Apertura de puertas: 5:30 de la tarde
  2. Hora del concierto: 7:30 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: Se estiman 26 temas en vivo

Posible setlist para los conciertos de Los Bunkers en el Teatro Metropólitan del 25 y 26 de octubre

Los Bunkers en el Teatro Metropólitan llegan en concierto este 25 y 26 de octubre como parte de la Gira Acústica 2025.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Los Bunkers en el Teatro Metropólitan sean:

  1. No me hables de sufrir
  2. Yo sembré mis penas de amor en tu jardín
  3. Las cosas que cambié y dejé por ti
  4. El ruido de las cosas al caer
  5. El necio
  6. Calles de Talcahuano
  7. Canción para mañana
  8. Al final de este viaje en la vida
  9. La exiliada del sur
  10. Me muelen a palos
  11. Entre mis brazos
  12. Rey
  13. Let ‘Em In
  14. Llueve sobre la ciudad
  15. El hombre es un continente
  16. Si estás pensando mal de mí
  17. Quién fuera
  18. Noviembre
  19. La velocidad de la luz
  20. Una nube cuelga sobre mí
  21. Quiero dormir cansado
  22. Nada nuevo bajo el sol
  23. Miño
  24. Ven aquí
  25. Llueve sobre la ciudad
  26. Bailando solo / Heart of Glass