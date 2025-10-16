Este jueves 16 de octubre, Conan Gray presenta un concierto en CDMX con el paso de su gira The Wishbone Pajama Show.

La cita es en el Palacio de los Deportes y te compartimos todos los detalles previo al tan esperado show del cantante.

¿A qué hora es el concierto de Conan Gray? Horarios para el Palacio de los Deportes

El concierto de Conan Gray para el Palacio de los Deportes contará con una serie de horarios que marcarán las actividades de la noche:

Apertura de puertas: Entre las 6:00 y 7:00 p.m.

Inicio del concierto: A las 8:00 p.m.

Duración del concierto: Aproximadamente 2 horas

Término del concierto: A las 10:00 p.m. (aproximadamente)

Conan Gray en México (Conan Gray )

Concierto de Conan Gray en Palacio de los Deportes: Telonero e invitados especiales

Hasta el momento, Conan Gray no ha confirmado un acto de apertura para su concierto en el Palacio de los Deportes.

Del mismo modo, se desconoce si el cantante contará con invitados especiales que lo acompañen a lo largo del espectáculo.

Setlist del concierto de Conan Gray en el Palacio de los Deportes

Ya todo está listo para el concierto de Conan Gray. Este es un tentativo setlist que podría sonar en el Palacio de los Deportes:

My World

Never Ending Song

Bourgeoisieses

Wish You Were Sober

Class Clown

People Watching

The Cut That Always Bleeds

Eleven Eleven

Nauseous

Romeo

This Song

Sunset Tower

Heather

Family Line

Connell

Actor

Maniac

Vodka Cranberry

Memories

Caramel