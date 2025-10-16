Hoy, jueves 16 de octubre, Conan Gray se presenta en concierto desde el Palacio de los Deportes y sus fans ya lo esperan.

El cantante y compositor estadounidense llega a tierras aztecas gracias al paso de su gira The Wishbone Pajama Show, misma que llegará a otras ciudades de México.

¿A qué hora termina el concierto de Conan Gray en CDMX?

El Palacio de los Deportes se prepara para recibir a Conan Gray y sus fanáticos, quienes deberán atender a los siguientes horarios para el concierto del cantante:

Apertura de puertas: Entre las 6:00 y 7:00 p.m.

Inicio del concierto: A las 8:00 p.m.

Duración del concierto: Aproximadamente 2 horas

Término del concierto: A las 10:00 p.m. (aproximadamente)

Conan Gray en México (Conan Gray )

Próximas fechas de conciertos de Conan Gray en México

La CDMX no es la única parada que Conan Gray tiene planeada hacer en México por The Wishbone Pajama Show.

El cantante y compositor tiene otras dos fechas programadas para las siguientes ciudades: