Christian Nodal estrenó este jueves, 21 de abril, su nuevo sencillo ‘Aguardiente’, el cual forma parte de su álbum ‘Forajido’ y sus fans aseguran que es un ‘temón’.

‘Aguardiente’ es el segundo sencillo del nuevo álbum de Christian Nodal. Hoy estrenaron la canción y video en todas las principales plataformas.

El primer tema de ‘Forajido’ fue ‘Ya no somos, ni seremos”, el cual fue publicado días después de que Christian Nodal anunciara su ruptura con Belinda.

A unas horas de estrenar ‘Aguardiente’ en YouTube, ya contaba con más de 65 mil visitas, muy cerca del millón de reproducciones.

Los fans de Christian Nodal llenaron de halagos la nueva canción de Christian Nodal, “Se nota que va ser un temón”, “Será todo un éxito como todas tus canciones” Y “Todavía no lo escucho, pero ya siento que será todo un éxito” fueron algunos de los comentarios de los fans.

Fans creen que 'Aguardiente' será un éxito (Youtube)

‘Aguardiente’ ¿lleva dedicatoria?

Desde la ruptura de Christian Nodal y Belinda, es imposible que no se hagan conjeturas de las canciones que los cantantes han sacado después de su romance.

Es normal que el público busque ‘indirectas’, pues Christian Nodal sacó ‘Ya no somos, ni seremos’ días después de revelar que ya no era novio de Belinda.

Desde el título indicaba que la canción es de desamor y hay frases como: “Lo que duró varios meses va dolerme toda la vida” que nos hacen pensar que era una indirecta para Belinda.

Pero con ‘Aguardiente’ pasa todo lo contrario, pues Christian Nodal habla de cómo ofreció ‘cariño’ a una mujer que atravesaba una relación desastrosa.

“Ella dice que el alcohol la pone mal, pero su novio la pone peor” es la frase con la que comienza ‘Aguardiente’.

En la canción hace alusión a una relación donde una persona decidió consolar a otra: “Y sola se desviste, no tuve que hacer nada. Se que tu mirada no me miente, en tu cuerpo y besos ausentes”

¿Será que Christian Nodal ofreció consuelo a una mujer? Hasta el momento se ha visto al cantante saliendo con algunas mujeres, pero no ha revelado si su corazón ya le pertenece a alguien.

Christian Nodal promocionó en su Instagram su nuevo sencillo y también compartió su outfit durante la alfombra roja de los Latin American Music Awards.

Christian Nodal en los Latin America Music Awards (Instagram/@no)

El cantante está nominado en la categoría ‘Artista solo favorito regional mexicano’ y ‘Mejor álbum favorito regional mexicano.

Hasta el momento se desconoce la fecha de estreno del álbum ‘Forajido’ de Christian Nodal, pero con sus dos sencillos es un hecho que va ser un éxito.