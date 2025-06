El documental BTSARMY: Forever We Are Young de BTS llegará a las salas de cine en México de Cinépolis.

Así que presta atención que te traemos los detalles precio de boletos y cuándo salen a la venta en Cinépolis para que no te piedad de BTSARMY: Forever We Are Young, el documental de BTS.

Precio de boletos y cuándo salen a la venta para BTSARMY: Forever We Are Young de BTS en Cinépolis

Si no te quieres perder de ver el documental BTSARMY: Forever We Are Young de BTS en Cinépolis a continuación te damos los detalles de precio y cuándo salen a la venta los boletos:

Fecha: 30 de julio, 2 y 3 de agosto 2025

Preventa de boletos 2 de julio 2025

Precio de boletos: Aún sin revelarse los costo oficiales

¡#ARMY, tú también mereces los reflectores! 🫰✨ Y por eso te veo el 30 de julio y el 2 y 3 de agosto para disfrutar juntos el especial #BTSARMY: Forever We Are Young. 🎶🎬 Preventa este 2 de julio. @MasQueCineLatam pic.twitter.com/PCigg7tGCb — Cinépolis (@Cinepolis) June 24, 2025

BTSARMY: Forever We Are Young, el documental de BTS también llega a Cinemex

No solo Cinépolis, pues BTSARMY: Forever We Are Young, el documental de BTS también llega a Cinemex.

Por lo que los detalles de fecha, venta y precios de boletos, serán de la misma forma para que los fans de BTS no se confundan:

Fecha: 30 de julio, 2 y 3 de agosto 2025

Preventa de boletos 2 de julio 2025

Precio de boletos: Aún sin revelarse los costo oficiales

ARMY prepárate 🫵🏼 Pues muy pronto llega a Cinemex #BTSARMY: Forever We Are Young. Vive una experiencia única en Cinemex este 30 de julio, 2 y 3 de agosto. 💫💜 Preventa de boletos 2 de julio. pic.twitter.com/F03KVy5JEz — Cinemex (@Cinemex) June 24, 2025

¿De qué trata BTSARMY: Forever We Are Young, el documental de BTS con estreno en Cinépolis y Cinemex?

BTSARMY: Forever We Are Young, el documental de BTS con estreno en Cinépolis y Cinemex se trata de un trabajo en conjunto de las directoras Grace Lee de 24 años, y Patty Ahn -se desconoce su edad.

El documental BTSARMY: Forever We Are Young nació para celebrar al fandom que hizo historia con BTS ARMY desde 2013.

Fandom de BTS que se ha distinguido por ser un “movimiento intergeneracional, culturalmente conocedor de lo que significa ser una ARMY”.

Acá te estaremos actualizando, los detalles respecto a precio y salas de Cinépolis y Cinemex para ver BTSARMY: Forever We Are Young.