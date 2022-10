Christian Nodal no es lo único que Belinda y Cazzu tienen en común, su gusto por Mon Laferte inevitablemente vuelve a ligarlas.

Mediante Instagram, Mon Laferte, de 39 años de edad, destapó su matrimonio con su manager Joel, publicación que Belinda, de 33 años de edad, y Cazzu, de 28 años, por separado, le dieron Like.

Acción que causó curiosidad entre los fans de Belinda y Cazzu pues Mon Laferte sería la clave para juntarlas quizá en una colaboración musical.

Equipo de Ventaneando se puso en contacto con Mon Laferte para felicitarla por su boda, pero también para saber si buscará una colaboración música con Belinda y Cazzu ahora que éstas revelaron ser sus admiradoras.

Por lo que para no caer en la polémica, Mon Laferte manifestó que le encantan ambas chicas y que le gustaría trabajar con éstas pero por separado.

Y en un intento de desviar la atención sobre la exnovia y la novia de Christian Nodal, de 23 años de edad, la cantante chilena agradeció a todas las mujeres del medio artístico por haberse tomado un tiempo para felicitarla y enviarle buenos deseos.

“Me encantan todas las mujeres que están haciendo música hoy, me parecen increíbles, me encantan todas las chicas, todas las que me han puesto comentarios ahí, he visto comentarios hermosos de colegas”

Mon Laferte