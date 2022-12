Bad Bunny anda triste porque nadie le ha enseñado a perrear chido y así expresó su molestia en pleno concierto en Guatemala ya que en Honduras lo habían engañado.

A un mes de finalizar el 2022, Bad Bunny sigue triunfando con su gira ‘World’s Hottest Tour’ y el pasado 1 de diciembre se presentó en Guatemala con una gran expectación por parte de todos sus seguidores que ansiaban verlo.

Sin embargo, Bad Bunny de 28 años de edad sorprendió a sus seguidores al revelar que a pesar de todo el éxito que ha conseguido se siente triste y es que nadie le ha enseñado a perrear chido.

Por tercer año consecutivo, Bad Bunny se ha coronado como el artista mas reproducido de Spotify a nivel mundial en 2022. El puertorriqueño encabezó la lista ‘Spotify Wrapped’ resumen anual e todos los artistas y canciones que los usuarios escucharon en la plataforma.

Para cerrar el año, Bad Bunny sigue presentándose en diferentes países con su gira ‘World’s Hottest Tour’, será el próximo 9 de diciembre que el cantante llegue a la Ciudad de México.

El pasado 1 de diciembre Benito Antonio Martínez, mejor conocido como Bad Bunny, se presentó en Guatemala. Sin embargo sorprendió a sus seguidores al revelar que se encontraba muy triste.

A través de las redes sociales se ha difundido un video en donde se puede ver a Bad Bunny admitir que se encuentra muy triste y es que las personas en Honduras lo habían engañado.

De acuerdo con Bad Bunny nadie le ha enseñado a perrear chido, algo que lo entristece ya que a él le gustaría aprender, pero hasta el momento no había podido suceder.

En el video compartido en las redes sociales se puede escuchar a Bad Bunny pedirle a la audiencia no mentirle como lo habían hecho en Honduras y les cuestionó sobre quién podría enseñarle a bailar.

“Yo espero que no me mientan por favor, en Honduras me mintieron y estoy triste porque no me gusta que me mientan, ¿quién me puede enseñar a bailar?”

Bad Bunny