‘Un verano sin ti’ resulta ser uno de los álbumes más exitosos de Bad Bunny, sin embargo, llama la atención que la canción ‘El Apagón’, podría hablar sobre la gentrificación. ¿Qué dice la letra?

Esta sería una de las pocas canciones del álbum que entre su letra tiene un significado profundo hablando sobre un problema de Puerto Rico.

‘El Apagón’ es la canción número 16 del álbum y en plataformas como TikTok los usuarios han teorizado que en la parte final de la letra se trata un tema urbanístico que sufren los puertorriqueños actualmente.

Bad Bunny, ¿podría hablar sobre un problema social que se vive en la actualidad en Puerto Rico?

Apagón masivo en Puerto Rico (AP)

¿Qué es la gentrificación de la que habla ‘El Apagón’?

La gentrificación de la que hablaría Bad Bunny es un proceso urbanístico donde se crean espacios elitistas para un determinado sector poblacional a costa de otro.

Esto termina desplazando a los que tienen menos ingresos y favoreciendo a ciertos sectores elitistas.

La gentrificación obliga a los habitantes de una zona a irse a otras lugares que sean más accesibles.

Un ejemplo de gentrificación es el problema que se vive en la Colonia Condesa, que se vio invadida por un amplio grupo de migrantes extranjeros, y que desplazó a la población de ingresos medios.

Este problema comenzó en los años 90s y aún a la fecha la zona vive este problema que guarda gran relación con la economía.

La Condesa sufre gentrificación (Tomado de www.economiahoy.mx)

Una usuaria en TikTok afirma que ‘El Apagón’ efectivamente habla de la gentrificación

Al principio de ‘El Apagón’ de Bad Bunny la letra menciona a Puerto Rico y Bad Bunny hace referencia a algunos lugares y memorias de su país de origen.

Además, menciona el problema de los apagones masivos que suceden ahí.

Sin embargo, en TikTok una usuario teoriza que en la parte final de canción hay un verso que habla directamente de la gentrificación.

La parte final de la canción dice: “Yo no me quiero ir de aquí. No me quiero ir de aquí. Que se vayan ellos. Que se vayan ellos”, estaría hablando sobre el desplazamiento causado por la gentrificación en Puerto Rico.

En diversos medios y documentales se ha hablado sobre esta realidad que vive Puerto Rico, donde la población de ciertos barrios como Puerta de Tierra han sido desplazados.

Los habitantes denuncian que los extranjeros inversionistas compran sus propiedades y crean espacios elitistas para ciertos sectores.

La canción de ‘El Apagón’ de Bad Bunny podría guardar un profundo significado dentro de su letra sencilla. Pero hasta el momento Bad Bunny no ha explicado si la canción habla directamente de la gentrificación.

Con información de Fundación UNAM y The New York Times