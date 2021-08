Así suena “Mudanza de hormiga”, el dueto musical de Gloria Trevi y María León

Llegó el tan esperado día por los fans de Gloria Trevi y María León, al fin se estrenó “Mudanza de hormiga”, el dueto musical que fusiona el talento de ambas cantantes.

Hace unas horas, Gloria Trevi y María León publicaron en YouTube el video musical de esta colaboración de casi 3 minutos, material audiovisual que ambas protagonizan.

“Tengo unas ganas de vivir contigo, por ti sí me cambió hasta el apellido y si alguien me pide mi ubicación me encuentren al lado de tu corazón, donde unos día de estos, yo me muevo contigo”, reza el pegajoso dueto musical.

Por supuesto, sus fans no tardaron en aplaudirles: “Siguiente nivel de la Sargento León desbloqueado”, “Aquí desde temprano apoyando a las dos reinas”, “Está canción será una bomba”

“Apoyando a este par de talentosas cantantes mexicanas”, ”Merece ser un hit”, ”Ya la puse a todo volumen en mi tiendita como 5 veces”, se lee entre los comentarios del video que a continuación te presentamos:

¿Cómo surgió el dueto musical de Gloria Trevi con María León?

En declaraciones para el programa Hoy, donde María León se presentó este viernes, la cantante reveló cómo fue que surgió el dueto musical con Gloria Trevi.

De acuerdo con ‘Sargento León’, fue Gloria Trevi quien la contactó luego de que Marcela de la Garza, coautora del tema, le mostrara la letra de la canción.

Debido a que Gloria Trevi quedó maravillada con la letra, se pensó que ésta la cantara en solitario pero ella no quiso, prefirió unir su voz a María León, quien no podía creérsela.

Dueto musical entre Gloria Trevi y María León (@sargentoleon / Instagram)

María León explica el por qué del nombre “Mudanza de hormiga”

Además de escribir parte de la canción “Mudanza de hormiga”, María León eligió el nombre del tema que asegura es una declaración de amor absoluto.

Resulta que María León escribió el tema pensando en una de sus parejas que la acusó de realizar “mudanza hormiga” y es que día a día ella dejaba su cepillo de dientes y un poco de sus cosas en su casa.