Armando Ramos de Calibre 50 se cae del escenario “como la bichota” (VIDEO)

Armando Ramos de Calibre 50 se cae del escenario “como la bichota” Karol G durante su concierto en Miami, Estados Unidos.

El guitarrista de la banda, Armando Ramos compartió el video de su caída en concierto a través de sus cuentas oficiales den redes sociales.

El guitarrista de Calibre 50 de 32 años de edad, Armando Ramos se cayó de boca durante una presentación en vivo de la banda.

Su caída señaló Armando Ramos fue al estilo de la cantante de reguetón Karol G, quien se cayó en el escenario durante su concierto en Miami.

“Valiooooo vrg! Plebes me fui de hocico, bichota Style”

Sin embargo, a diferencia de la “Bichota” quien rodó por las escaleras en medio del escenario, Armando Ramos pudo detener su caída y esta no pasó a mayores.

El video Armando Ramos lo publicó en sus cuentas de redes sociales burlándose de sí mismo comentando que quería copiarle a la cantante.

Después de publicar su caída sus fanáticos le preguntaron al guitarrista sobre el estado de sus rodillas, las cuales respondió Armando Ramos estaban en perfecto estado.

Pues Armando Ramos detalló, al momento de su caída, quien más sufrió fue la guitarra que tenía en manos.

“La neta no me di duro me pesó más la guitarra”

Armando Ramos