El hijo de Edén Muñoz, vocalista de Calibre 50, se aferra a la vida. A través de su cuenta de Instagram el cantante agradeció las muestras de cariño que ha recibido tras revelar que su bebé se encuentra delicado de salud.

Aunque el pequeño Matías continúa hospitalizado, Edén Muñoz reveló que la evolución de su pequeño es lenta pero favorable.

Edén Muñoz confesó que el cuidado de los médicos y las oraciones de las personas han ayudado a que su hijo se encuentre mejor.

En su cuenta de Instagram, Edén Muñoz confesó que en estos momentos le gustaría realizar un video para agradecer a todas las personas que han orado por su bebé, sin embargo no puede ya que se quiebra por completo.

“Me encantaría poder decirles esto en algún video pero, me traiciona la sensibilidad. Me quiebro fácilmente y me resulta imposible, así que escribo”

Edén Muñoz