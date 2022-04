El músico mexicano Andrei Delgadillo, quien integró la agrupación de ska La Matatena murió este jueves.

Fueron precisamente los integrantes de La Matatena, quienes anunciaron la muerte de Andrei Delgadillo a través de sus redes sociales.

Los compañeros de agrupación de Andrei Delgadillo se expresaron “en shock” por la muerte del famoso.

“No podemos creer lo acontecido. Andrei Delgadillo Ruiz te amamos y queremos mucho, nunca te vamos a olvidar”, escribieron a través de su cuenta oficial en Facebook.

Andrei Delgadillo (Facebook/@La Matatena)

Posteriormente, expresaron gratitud a Andrei Delgadillo por sus composiciones y cada momento en La Matatena.

“Gracias por toda la música que hiciste y compartiste con nosotros en la banda, hasta el cielo, recibe nuestra gratitud y que nuestro creador te reciba con los brazos abierto”, agregaron en su comunicado.

Finalmente, desearon en su camino “luz y progreso espiritual”.

Pese a ello, los músicos de La Matatena, no compartieron más detalles al respecto, ni revelaron cuál fue a razón de su muerte.

Fans lamentan la muerte de Andrei Degadillo de La Matatena

Los fanáticos de La Matatena no tardaron en pronunciarse en torno a la muerte de Andrei Degadillo a través de las redes sociales, donde aprovecharon para enviar sus condolencias al resto de los integrantes de la banda.

Entre los miles de comentarios bajo la publicación de La Matatena, los seguidores del grupo lamentaron su muerte.

“Mi más sincero pésame”, “Luz para su camino”, “Lo siento mucho chicos, les mando un abrazo con mucho cariño a ustedes, a la familia y amigos de Andrei”, fueron solo algunos de los comentarios.

Algunos fanáticos de La Matatena también se expresaron incrédulos por la situación

“Yo no podía creerlo, un chico con toda la vida por delante”, “No lo puedo creer: Que Dios lo reciba en Su Santa Gloria”, “No no digan no lo puedo creer, lo siento mucho, abrazo”, escribieron también entre las respuestas del lamentable posteo.

Los fieles seguidores del ska, extrañaran escuchar le temas como: