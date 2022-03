Muere William Hurt, el General Ross en el UCM a los 71 años de edad según informó su hijo a través de un comunicado.

William Hurt, fue un actor reconocido del UCM gracias a sus papeles en Hollywood, en donde gracias a ellos fue nominado tres veces consecutivas a los Oscar .

William Hurt, el actor quien murió a una semana de cumplir 72 año s, fue mejor conocido recientemente por sus actuaciones en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

En el UCM, William Hurt interpreta al General Thaddeus Ross en las películas:

‘Hulk’

‘The Incredible Hulk’

‘Capitán América: Civil War’

‘Avengers: Infinity War’

‘Avengers: Endgame’

‘Black Widow’

Asimismo, su personaje del General Ross también apareció la serie animada de Marvel transmitida por Disney+,’What If…?’.

William Hurt padecía cáncer de próstata desde el 2018

William Hurt, quien interpretaría al General Ross en las películas del Universo Cinematográfico de Marvel, ha muerto a los 71 años de edad.

En 2018, se anunció que William Hurt padecía cáncer de próstata terminal, el cual se había extendido a los huesos.

En el comunicado del hijo de William Hurt anunció que este 13 de marzo 2022, su padre había muerto a una semana de cumplir 72 años.

“Con gran tristeza, la familia Hurt lamenta el fallecimiento de William Hurt, amado padre y actor ganador del Oscar, el 13 de marzo de 2022, una semana antes de cumplir 72 años. Murió en paz, entre familiares, por causas naturales. La familia solicita privacidad en este momento” Hijo de William Hurt

General Ross interpretado por William Hurt (Marvel Studios )

El actor William Hurt fue nominado al Oscar a Mejor Actor en la década de 1980:

‘Kiss of the Spider-Woman’ (1985) ‘Children of a Lesser God’ (1986) ‘Broadcast News’ (1987)

Y fue por ‘Kiss of the Spider-Woman’ fue que el actor William Hurt, quien interpretó al General Ross en el UCM, que ganó como Mejor Actor.

En 1985, William Hurt fue nominado a su primer premio Tony tras participar en la producción de Broadway ‘Hurlyburly’.

William Hurt debutó en 1980 cuando interpretó a un científico en un thriller de ciencia ficción llamado ‘Alfred States’.

Por su participación en esta película, William Hurt recibió una nominación a los Globos de Oro a la Nueva Estrella del Año.

Red Hulk es el General Ross (Marvel Comics)

El General Ross, interpretado por William Hurt, tiene un papel importante en los cómics

William Hurt, quien interpretó al General Ross en el UCM, ha muerto a los 71 años y ahora los fans lloran su muerte.

En los cómics, el General Ross es el Secretario de los Estados Unidos también es conocido como Red Hulk.

Y se espera que en la serie de Marvel, She Hulk, le rindan algún tipo de homenaje al actor William Hurt quien interpretó al General Ross.