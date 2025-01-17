El cantante del regional mexicano Alfredo Olivas regresa a la Arena CDMX para sumarse a la agenda de conciertos 2025.

Concierto de Alfredo Olivas que será sin Julión Álvarez, de 41 años de edad; y que forma parte de su Vivo Tour.

Así que presta atención que te traemos los detalles para que no te pierdas de Alfredo Olivas en concierto con precio de boletos y cuándo estará en Arena CDMX sin Julión Álvarez.

¿Cuándo es el concierto de Alfredo Olivas en la Arena CDMX?

Ve apartando las fechas para ver a Alfredo Olivas en la Arena CDMX, pues el cantante de 31 años de edad, tendrá 2 conciertos en la capital del país.

A lo que los 2 conciertos de Alfredo Olivas en la Arena CDMX serán los próximos días:

Jueves 27 y viernes 28 de febrero de 2025

Recuerda que el concierto de Alfredo Olivas será en la Arena CDMX, recinto ubicado en avenida de las Granjas número 800 en la colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco.

Fecha de venta general de boletos para ver desde la Arena CDMX a Alfredo Olivas en concierto

Vete preparando con las tarjetas pues los boletos para los concierto de Alfredo Olivas en la Arena CDMX no tendrán preventa.

Por lo que la venta general de boletos para los conciertos de Alfredo Olivas en la Arena CDMX arrancará el próximo lunes 20 de enero de 2025 a través de los servicios de SuperBoletos a partir de las 11:00 de la mañana.

💥 Porque ustedes lo pidieron 💥



¡Alfredo Olivas regresa a la #ArenaCDMX este 27 y 28 de febrero!



Acompáñanos a celebrar dos noches llenas de música y baile con los éxitos de 'El Patroncito'. 🤠🎉



Venta general a partir del 20 de enero a las 11 am en: https://t.co/RmX8TYJ13W pic.twitter.com/r03fQxRpG1 — Arena CDMX (@ArenaCdMexico) January 17, 2025

¿Qué precio tendrán los boletos para Alfredo Olivas en concierto desde la Arena CDMX?

Por el momento se desconoce el precio que tendrán los boletos para Alfredo Olivas en concierto desde la Arena CDMX.

Sin embargo, recuerda que esto serán los mismo para las dos fechas de Alfredo Olivas, así como se espera que la distribución de localidades sea de la siguiente forma: