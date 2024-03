Aleks Syntek ha desatado la polémica en X luego de dar su opinión acerca de la prohibición de la música de banda, debido a las quejas de turistas en Mazatlán.

En X mencionaron que podría considerarse como fascista el querer prohibir géneros musicales; uno de los comentarios a esto sugirió que Aleks Syntek debería de revisar qué música se escucha.

El cantante y compositor no tardó en responder señalando que la “pornografía” debe de ser regulada en horarios familiares, haciendo una especie de simil entre el contenido sexual y la música de banda.

Algo que sorprendió a muchos, pues no parece que haya una relación como tal entre dicho medio audiovisual y uno puramente musical.

“En el antro o en el concierto cada quien escuche lo que él de la gana. En lugares públicos y horarios familiares la pornografía debe ser regulada, ¿o acaso somos cavernícolas?” Aleks Syntek

Aleks Syntek contra la música de banda (Especial)

Aleks Syntek afirma que los menores no deben de estar expuestos a “música porno”

A pesar de los reclamos y respuestas de la gente, que no necesariamente gusta de la música de banda, Aleks Syntek siguió con su argumento de la “música porno”.

Señalando que ese tipo de música no debe de estar al alcance de los niños; por ello es que pide una regulación.

Además Aleks Syntek señala que no está a favor de una prohibición, simplemente que haya espacios para ese género; como antros y conciertos, no en escuelas primarias.

Lo cierto es que el interprete en realidad nunca señaló específicamente si se refiería como tal sólo a la música de banda, ni en qué es como tal la “música porno”.

“¿Siguen con lo mismo? ¿Qué parte de la palabra ‘contenido’ no entienden? Los menores de edad no tienen por qué estar expuestos a música porno explícita de adultos, punto.” Aleks Syntek

Aleks Syntek contra la música de banda (Especial)

Aleks Syntek se ha manifestado en contra de diversos géneros musicales

No es la primera vez que Aleks Syntek se manifiesta en contra de un género musical, de hecho su pelea con diversas formas musicales es algo que lleva varios años.

Aleks Syntek se ha expresado en contra de géneros como el regetón y los corridos tumbados, señalando que son aberraciones y nadie los debería de escuchar.

Criticando principalmente su valor estético y artístico, así como las letras que por lo general hablan en tono sexual.

No obstante, muchas personas, incluso aquellas que no gustan de los géneros que critica el cantante; señalan que esto no es más que un intento de mantenerse relevante.

Pues musicalmente no ha hecho nada interesante en varios años, de ahí su odio hacía artistas y géneros más populares en la actualidad.

Aleks Syntek (@syntekoficial / Instagram)

Con información de X.