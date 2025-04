¡Aguas! Marco Antonio Solís te recomienda tener cuidado con conciertos falsos

Marco Antonio Solís está preocupado por los fraudes que se cometen en su nombre por lo que advierte a sus seguidores sobre falsos conciertos.

Al cantante Marco Antonio Solís le preocupa que sus fans sean víctimas de la delincuencia.

A través de un video publicado en la red social X, Marco Antonio Solís recomienda tener cuidado con los conciertos falsos.

Sin mencionar el motivo, Marco Antonio Solís, de 65 años de edad, pide a sus seguidores tener cuidado con la inteligencia artificial y lo que se dice en redes sociales.

Incluso con portales de Internet donde se anuncia la venta de boletos para sus conciertos, los cuales resultan ser falsos.

“Lo que sucede con la tecnología, como digo yo: ayuda y desayuda. De pronto aparecen publicaciones de conciertos míos falsos ahí en las redes, otras cosas, también me ponen voz, ya está muy disparado en las redes”

Debido a que cada día surgen nuevas modalidades para cometer estafas, el intérprete de ¿A dónde vamos a parar? pide que revisen su sitio oficial para obtener información sobre eventos próximos.

“Pongan atención, a todos los fans de este servidor, de que las únicas fechas válidas, verdaderas, son las que aparecen en mi página oficial si no están ahí no existen, no se dejen engañar”

Marco Antonio Solís