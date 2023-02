Aczino no estará en la FMS internacional 2023 a pesar de haber clasificado desde el año pasado y salir campeón de la liga local, debido a una descorazonadora razón.

Y es que este 14 de febrero, el rapero mexicano dio a conocer por medio de un mensaje que compartió en su cuenta de Twitter, que no estará en la FMS internacional 2023.

“Buenos días, no voy a hacer una explicación larga simplemente el cambio de fechas de FMS INTERNACIONAL se dió hace poco y no teníamos la fecha disponible, me hubiera encantado estar pero no fue posible. Suerte a todos 🤟🏽”

Aczino