Hoy sábado 13 de julio es el esperado concierto de Lira’n Roll en el Centro Cívico Ecatepec del Estado de México.

Los detalles de horario del concierto de Lira’n Roll en Centro Cívico Ecatepec son los siguientes:

Apertura de puertas: 12:00 del día

Hora de inicio de concierto: 12:00 en punto

12:00 pm – 1:00 pm: Sonido Camaleón

1:00 pm – 1:45 pm: The Flacos

1:45 pm – 2:00 pm: Wendy Queen

2:00 pm – 2:45 pm: Jessi Esle

2:45 pm – 3:00 pm: Wendy Queen

3:00 pm – 3:45 pm: Memorama

3:45 pm – 4:00 pm: Wendy Queen

4:00 pm – 4:45 pm: Vuelo Libre

4:45 pm – 5:00 pm: Wendy Queen

5:00 pm – 5:45 pm: Dr. Watson

5:45 pm – 6:00 pm: Wendy Queen

6:00 pm – 6:45 pm: Moy Álvarez

6:45 pm – 7:00 pm: Wendy Queen

7:00 pm – 7:45 pm: Tony Lira

7:45 pm – 8:00 pm: Wendy Queen

8:00 pm – 11:00 pm: Lira’n Roll

Setlist de canciones de Lira´n Roll: Aproximadamente 17 temas

Duración: Se estima 11 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 11:00 de la noche

Concierto de Lira’n Roll en Cento Cívico Ecatepec

Lira’n Roll festeja 35 años de carrera con concierto en el Centro Cívico Ecatepec el 13 de junio

El Centro Cívico Ecatepec será el recinto para celebrar los 35 años de carrera con concierto especial de Lira’n Roll.

Además de Lira’n Roll, también los festejos se suman con el cumpleaños de Tony Lira en concierto y varios invitados especiales.

Recuerda que el Centro Cívico Ecatepec está ubicado en Insurgentes con esquina en Calle Nicolás Bravo sin número en la colonia La Palma en el municipio de Ecatepec de Morelos, del Estado de México.