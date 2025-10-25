El Autódromo de Querétaro será la sede para los conciertos del Festival Pulso GNP 2025 del 25 de octubre.

Así que prepárate y arma tu itinerario, que te tenemos los detalles de horario y hora en la que termina el Festival Pulso GNP 2025 del 25 de octubre en el Autódromo de Querétaro:

Apertura de puertas: 12:00 del día en punto Primer concierto inicia a las 2:30 de la tarde Hora en la que termina: Alrededor de las 2:00 am de la madrugada del domingo 26 de octubre Horarios por escenarios:

Escenario “Vivir es increíble”

Tino El Pingüino: 14:30 – 15:10 Elsa y Elmar: 16:00 – 16:40 Nathy Peluso: 17:25 – 18:15 Billy Idol: 19:25 – 20:25 Zoé: 21:40 – 22:50 Empire of the Sun: 23:55 – 1:05

Escenario “Casa Bacardí”

Bandalos Chinos: 15:15 – 15:55 Carlos Sadness: 16:40 – 17:20 The Chainsmokers: 18:20 – 19:20 Enjambre: 20:25 – 21:25 Latin Mafia: 22:55 – 23:55 Maldita Vecindad: 1:05 – 1:55

Carpa “Tecate”

Pilaseca: 15:20 – 15:50 Joaquín Medina: 16:45 – 17:20 Meme: 18:25 – 19:10 El Gran Silencio: 20:25 – 21:25 Porter: 22:50 – 23:50 Caballo Dorado: 0:50 – 1:40

¿Dónde queda el Autódromo de Querétaro? Sede del Festival Pulso GNP 2025

El Festival Pulso GNP 2025 se realizará en el Infield del Autódromo de Querétaro, recinto ubicado en la Carretera Antiguo Camino a México Km 1.900, Cumbres de Conín, en el municipio de El Marqués, en Santiago de Querétaro.