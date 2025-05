Simple Minds llega hoy miércoles 7 de mayo a la Arena CDMX en concierto con el Global Tour 2025 de la banda británica.

Por lo que te traemos los detalles de horario y la hora en que termina el concierto de Simple Mind en la Arena CDMX, para que armes tu itinerario de llegada y hasta para tu regreso a casa tras concluir el show.

Horario y hora en la que termina el concierto de Simple Minds en la Arena CDMX del 7 de mayo

La banda de rock británica Simple Minds se presenta esta noche del 7 de mayo en concierto en la Arena CDMX, y para que tomes en cuenta, los detalles de horario y hora en la que termina serán:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Horario: 9:00 de la noche en punto

Telonero: No se tiene invitado especial previo

Duración: 1 hora y 30 minutos

Hora en la que termina: 10:30 de la noche de no presentarse algún imprevisto

Simple Minds llega a la Arena CDMX con su Global Tour 2025

La gira Global Tour 2025 de los británicos Simple Minds llega al fin este 7 de mayo a la Arena CDMX en concierto.

Concierto de Simple Minds que es uno de los más esperados en el país y que marca su regreso a México después de 6 años de no pisar el país.

Se espera que la noche con Simple Minds en la Arena CDMX sea inolvidable con un recorrido musical de sus grandes éxitos.

Por lo que se prevé que Simple Minds interprete alrededor de 17 temas en vivo como parte de su setlist de canciones para si concierto en la Arena CDMX.

Y sobre todo que resuene en la Arena CDMX el tema emblema de Simple Minds, titulado Don’t You (Forget About Me).

Fans de Simple Minds les recomendamos llegar con tiempo a la Arena CDMX para su entrada a tiempo y acomodo de lugares; y no perderse de nada del concierto de Simple Minds en México.

Pues en esta ocasión el concierto de Simple Minds en la Arena CDMX no tendrá telonero.