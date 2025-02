Hoy 24 de febrero es el esperado concierto de Kings of Convenience en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México.

Concierto de Kings of Convenience en el Teatro Metropólitan que trae de regreso a Erlend Øye y Eirik Glambek Bøe a nuestro país después de tres años de ausencia.

Así que fans presten atención que les damos los detalles de horario y a qué hora termina el concierto de Kings of Convenience en el Teatro Metropólitan de hoy 24 de febrero.

Horario hoy 24 de febrero de Kings of Convenience en el Teatro Metropólitan

El concierto de hoy lunes 24 de febrero de Kings of Convenience en el Teatro Metropólitan ya tiene su horario para que no te pierdas de ningún momento del esperado show.

Por lo que el concierto de Kings of Convenience en el Teatro Metropólitan está programado para iniciar en punto de las 8:30 de la noche.

Sin embargo, prevé tu llegada a tiempo al Teatro Metropólitan, pues sus puertas se abrirán desde las 6:30 de la tarde para el ingreso y acomodo en butacas de los fans al concierto de Kings of Convenience.

Recuerda que el Teatro Metropólitan se ubica en la calle de Independencia número 90 en la Colonia Centro de la CDMX.

A esta hora terminará el concierto de Kings of Convenience en el Teatro Metropólitan hoy 24 de febrero

El concierto de Kings of Convenience en el Teatro Metropólitan para hoy 24 de febrero tendrá lo mejor de la música en vivo de la aclamada agrupación.

Por lo que se espera que el concierto de Kings of Convenience en el Teatro Metropólitan tenga una duración de 2 horas a 2: 30 horas de música.

Con ello, el concierto de Kings of Convenience en el Teatro Metropólitan concluirá alrededor de las 10:30 de la noche de no haber ningún imprevisto.

Asimismo, recuerda que el concierto de Kings of Convenience en el Teatro Metropólitan hoy 24 de febrero no contará con acto telonero, por lo que deberás llegar a tiempo para no perderte de nada.