Para que aproveches y veas a Belinda -de 35 años de edad- en vivo Mentiras, El Musical tiene sus boletos al 2x1 con Ticketmaster.

La promoción de Mentiras, El Musical en Ticketmaster estará vigente todos los jueves hasta agotar existencias.

Ticketmaster puso al 2X1 los boletos de Mentiras, El Musical

A través de cuentas oficiales en redes sociales, Ticketmaster anunció que cuenta con 2X1 en boletos para Mentiras, El Musical.

Esta promoción para que aproveches y veas a Belinda en vivo estará vigente en todos los jueves hasta agotar existencias únicamente en el sitio web:

Ticketmaster México: ticketmaster.com.mx

Asimismo, es importante mencionar que el incentivo aplicará únicamente en eventos, funciones, horarios y localidades seleccionados.

En el caso de Mentiras, El Musical aplica en todas las funciones y zonas del Teatro Aldama en la Ciudad de México, cuyos precios son de:

Zona Neón: mil 525 pesos mexicanos

VIP: mil 410 pesos mexicanos

VIP 1: mil 320 pesos mexicanos

VIP 2: mil 180 pesos mexicanos

Orquesta: mil 062 pesos mexicanos

ORQ 1: 912 pesos mexicanos

ORQ 2: 798 pesos mexicanos

Preferente: 660 pesos mexicanos

Las funciones de Mentiras, El Musical en el Teatro Aldama son:

Viernes: 20:00 horas.

Sábados: 17:00 horas.

Domingos: 17:00 horas.

¿Además de Mentiras, El Musical, que otros eventos tienen 2x1 con Ticketmaster?

Además del 2X1 en boletos de Mentiras, El Musical, Ticketmaster cuenta con varios eventos dentro de la promoción.

Y entre ellos destacan ‘Mentidrags’, la versión del Drag del musical mexicano escrito y creado por José Manuel López Velarde.

Al igual que en Mentiras, El Musical, la promoción de Ticketmaster para Mentidrags aplica en t odas las funciones y zonas del Teatro Aldama en la Ciudad de México, cuyos precios son de: