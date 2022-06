La actriz y cantante mexicana Lolita Cortés, ha dado mucho de qué hablar, sobre todo tras estrenarse La Academia 2022.

Esta vez, Lolita Cortés se lanzó en contra de la agrupación de la década de los 90, Kabah.

“Es una canción que le dieron a Kabah”, inicio diciendo, refiriéndose al éxito ‘Vive’, para posteriormente señalar “que la única talentosa ha sido María José, era la que hacía el ‘bla bla bla’, la única, Kabah”.

Finalmente, expresó: “Eso es todo, o sea no estamos hablando de Queen, de Journey, no señores, Kabah”.

Apio Quijano explota contra Lolita Cortés tras menospreciar a Kabah

El cantante mexicano Apio Quijano, integrante del grupo de pop Kabah, respondió a Lolita Cortés, luego de que esta criticara la agrupación que le dio la fama.

A través de su cuenta oficial en TikTok, comentó que le llegaron videos del comentario de Lolita Cortés y se defendió utilizando como argumento sus 30 años de trayectoria musical.

“Me llegó un video de esta mujer, Lola o Lolita Cortés, criticando a Kabah. Kabah, como lo dices despectivamente, llevamos 30 años de carrera y bien que mal tenemos éxitos de muchos años”,

Después de citar su desafortunado conentario, aventó una pedrada contra su carrera como actriz de teatro musical.

“Yo no me voy a meter con tu carrera, porque bueno hay mucho qué decir, bueno, más bien en realidad no hay tanto qué decir... una mujer de musicales del 90, donde desapareciste”, dijo.

Finalmente, Apio Quijano citó el personaje que interpreta como jueza de La Academia 2022.

Recordemos que la actriz retomó su trabajo como parte del jurado del programa de telerrealidad, dando duras críticas a los alumnos y generando polémica.

Asimismo, en los últimos días ha dado mucho de qué hablar por sus críticas a los académicos, sobre todo a Rubí Ibarra, quien se dice, es la nueva Jolette.

“Nosotros no tenemos que disfrazarnos con este personaje de villana del 92 acabando a la gente y denigrando el trabajo de los demás”, expresó Apio Quijano.

“Respeta el trabajo de tus compañeros, te conozco, te conozco bien, déjanos en paz”, agregó el integrante de Kabah sobre Lolita Cortés concluir.