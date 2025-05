Este 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars, fecha en que todos los fans de la saga galáctica festejan alrededor del mundo; no hay mejor momento para compartir estas 9 frases del Maestro Yoda.

En Star Wars, el Maestro Yoda es conocido por ser el más sabio del Consejo Jedi, dejando varias frases a lo largo de las películas que ayudan a nuestros protagonistas.

Yoda en Star Wars (Disney)

9 frases de Yoda para dedicar en el Día de Star Wars

Aquí te dejamos las 9 frases de Yoda para dedicar en el Día de Star Wars:

Hazlo o no lo hagas. Pero no lo intentes. Transmite lo que has aprendido: fuerza, maestría; pero insensatez, debilidad, fracaso también. ¡Sí, fracaso sobre todo! El mejor profesor, el fracaso es. El miedo es el camino hacia el Lado Oscuro. El miedo lleva a la ira, la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento. ¿Quieres saber la diferencia entre un maestro y un aprendiz? El maestro ha fallado más veces de las que el principiante lo ha intentado. Caminos a la victoria hay, distintos que aplastar a un enemigo. Si creer no puedes, es por eso que fallas. Somos lo que ellos alcanzan, esa es la verdadera carga de todos los maestros. Las armas no ganan batallas. Tu mente, poderosa ella es. Imposible nada es. Difícil, muchas cosas son.

Yoda en Star Wars (Disney)

¿Cuál es el origen del Día de Star Wars que se celebra cada 4 de mayo?

El Día de Star Wars tiene su origen en un evento político de la vida real y no en algo derivado de la propia franquicia de Disney.

Para celebrar el nombramiento de Margaret Thatcher como primera ministra de Reino Unido en 1979, el periódico London Evening News presentó una nota del Partido Conservador el 4 de mayo.

Esta nota solo tenía la frase “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations“, que es un juego de palabras con ”May the Force be with you“ (Que la fuerza te acompañe), haciendo alusión a Star Wars.

Los fans tomaron esta curiosa referencia como excusa para, desde ese momento, celebrar el Día de Star Wars todos los años.