Su presentación en la Feria Nacional de San Marcos sigue dando de qué hablar, hoy fans se preguntan si Yuridia dio concierto contagiada de Covid-19 y es que advirtió que le si la besaban era bajo su propio riesgo...

Verás, los problemas técnicos con los que lidió Yuridia a poco de subirse al escenario no fueron el único motivo por el que ella se puso de malas, minutos antes recibió una mala noticia sobre su salud.

Resulta que Yuridia fue diagnosticada con Covid-19, según reveló la propia a su audiencia, quien se tuvo que chutar 4 minutos de explicaciones.

Yuridia (Instagram/@yuridiamusic)

Evidenció las fallas de audio así como subrayó que estuvo a nada de cancelar su espectáculo, pero no lo hizo porque es una profesional y encontró la manera.

“Les tengo que contar un secreto Aguascalientes, este show casi se cancela, ¿les digo por qué? Porque me dio Covid y aquí estamos dándolo todo”, dijo la coache de La Voz Azteca.

Y añadiendo un poco de humor a su confesión, citó: “El que me quiera besar en la boca en bajo su propio riesgo”.

¿Yuridia puso en riesgo al público?

Luego de la confesión de Yuridia, en pleno escenario, la prensa quiso saber si se trató de una broma, por lo que preguntó al cantante Oscar Jiménez, quien abrió el show, sobre su enfermedad.

Por lo que este confirmó que Yuridia sí se contagió y que efectivamente iba a cancelar su presentación en la Feria Nacional de San Marcos, pero no lo hizo porque era muy importante.

Además de tomó sus precauciones: “Ella está teniendo los mejores cuidados, no se quitó el cubrebocas, es una persona muy profesional”, señaló.

Yuridia (@yuritaflowers / Instagram)

Asimismo pidió ser consciente que el Covid-19 es una enfermedad que se puede pescar en cualquier lado y que hoy afortunadamente hay vacunas para evitar muertes derivadas de un contagio.

“Imagínate ella con el compromiso, con el sold out, lleno, la Feria de San Marcos, no podía decir que no”, dijo tras advertir que la situación no estuvoo en manos de la cantante.