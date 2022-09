¿Yuri se retira? Así respondió a los rumores de que ya se encuentra alistando su última gira. En medio de las especulaciones la cantante envió un mensaje para todos sus retractores.

En los últimos meses, Yuri de 58 años de edad ha causado gran controversia luego de que ha sido acusada de realizar comentarios homofóbicos e incluso se ha señalado que la venta de boletos en sus conciertos ha disminuido.

De manera contundente Yuri contestó a todos los rumores que señalan que posiblemente se vaya a retirar para alejarse de todas las controversias en las que se ha visto envuelta.

Yuri se ha convertido en una de las artistas más reconocidas en la música, sin embargo en los últimos meses ha protagonizado múltiples escándalos como cuando fue acusada de gordofóbica por discriminar a sus bailarines.

Con la popularidad de las bioseries, Yuri confesó que ya se encuentra trabajando en todos los detalles para su propia producción televisiva.

En medio de las críticas que ha recibido, surgió la versión de que Yuri ya se encontraba preparando su gira de despedida luego de todas las polémicas en las que se ha visto en vuelta.

Yuri tuvo un encuentro con varios medios de comunicación en el aeropuerto en donde decidió responder de manera tajante a todos los rumores que hay sobre ella.

Sin que nadie se lo preguntara, Yuri decidió hablar sobre las especulaciones que hay sobre su presunto retiro y aclaró que no se encuentra preparando ninguna gira del adiós.

De manera contundente Yuri decidió mandar un mensaje a todos los retractores y aseguró que no se piensa retirar por más que ellos quieran que lo haga.

“No me retiro como dicen que me voy a retirar. A todos los que quieran que me retire: No me voy a retirar, a todos los que me odian que quieren que me retire, no van a ganar; de una vez les digo”

Yuri