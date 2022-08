Por enésima vez, las redes sociales han estallado en contra de Yuri, a quien tachan de gordofóbica por discriminar a sus bailarines, según las declaraciones que ella misma hizo en una entrevista.

Yuri regresará a los escenarios este 2022 con el tour ‘Euforia’, que llevará a la Arena Ciudad de México, recinto donde se han presentado estrellas de talla tanto nacional como internacional.

Para demostrar que está al nivel de cualquier artista, Yuri prepara un show en el que no sólo presumirá su amplia capacidad vocal, también hará gala de sus talentos como bailarina.

En entrevista para Radio Fórmula, Yuri contó que para ofrecer un show de primer mundo, ella está muy pendiente de todos los detalles, incluyendo la elección de bailarines, quienes deben cumplir con un requisito fundamental para la cantante:

“Yo me involucro en todo, en las audiciones para bailarines, que fueron pues más de 100 bailarines a audicionar, gracias a dios, obviamente he tenido que escoger 30 bailarines, los mejores de esos 100, volverles a hacer otra audición y volvimos a hacer otra audición para la gente que quería entrar al show y obviamente ellos están estrictamente con una petición de mi parte de que se tienen que conservar delgados”

Esta declaración de Yuri le ha merecido decenas de críticas en redes sociales, donde la han calificado como gordofóbica, por darle tanto valor al aspecto físico de sus bailarines.

Quizá, previendo esta reacción en su contra, Yuri explicó en la entrevista los motivos que la han llevado a inclinarse por bailarines delgados para su tour ‘Euforia’:

“Porque muchos bailarines entran, empieza el tour y ya chan la panza y no [me gusta], porque si tú ves, todos los bailarines de las cantantes americanas tienen unos cuerpazos... estar conmigo es mucha disciplina no crean que van a estar gordos”

Yuri