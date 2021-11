Yuri quería ser modelo, pero su estatura no le ayudó: “modelo petite”. La cantante confesó que siempre le ha interesado la moda y en los últimos años se ha enfocado más en este ámbito de su carrera.

En entrevista para el programa Hoy Yuri reveló que en caso de no haberse dedicado a la música le hubiera encantado estar en la industria de la moda.

Yuri señaló que todos los artistas deberían de tener interés en la moda pues forma parte de su carrera y de esta manera podrían tomar mejores decisiones de su ropa.

Yuri invitó al programa Hoy durante su trabajo para realizar la portada de la revista ‘Vanidades’. En ese momento la cantante confesó que ha ella le hubiera gustado ser modelo.

De acuerdo con Yuri, siempre se sintió atraída por lo industria de la moda, pero siempre consideró que no podría resaltar por su tamaño, al menos que se tratará de un “modelo petite”.

“A mí me encanta la moda, hace muchos años que me involucró en la moda. Y me voy a pasarelas en Nueva York, me han invitado varias veces a Francia e Italia, pero por el trabajo no he podido pero el próximo año yo creo que sí”

Yuri