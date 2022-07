¿Yuri homofóbica? Justifica por qué no se disculpará con población LGBT luego de las críticas que ha recibido tras realizar diferentes comentarios sobre las personas homosexuales.

En medio de las acusaciones por presuntamente ser homofóbica, Yuri señaló que no hay ningún programa que avale que ella ha hablado mal de la población LGBTI.

En una nueva entrevista Yuri de 58 años de edad puntualizó que pese a las críticas que ha recibido de algunas personas, sigue teniendo el apoyo en sus conciertos de la población LGBTI.

Yuri (@oficialyuri / Instagram)

Yuri cree que no se ha ganado las críticas en su contra pues no ha hablado mal de la población LGBTI

En diversas ocasiones, Yuri ha sido criticada por realizar comentarios en contra de la población LGBT, pero la cantante asegura que no es homofóbica y que la comunidad la quiere.

Durante su concierto en Buenaventura, Coahuila, Yuri volvió a generar gran controversia al señalar que cada vez hay más hombres gays.

“Hay tanta escasez de hombres ¿verdad, chicas? Tanto hombre guapo que se está yendo al monte” Yuri

Este comentario generó gran polémica pues usuarios señalaron que se estaba burlando nuevamente de la población LGBTI.

Tras las críticas, Yuri ofreció una entrevista al programa Hoy, donde se justificó y aseguró que no hay nadie que pueda avalar que es homofóbica, pues en realidad nunca a hablado mal de la población LGBTI.

En su conversación, Yuri señaló que no se ha ganado los comentarios y ataques que recibe constantemente en las redes sociales.

“No me lo he ganado, porque yo tengo mi forma de pensar, sin embargo, no hay ningún programa que avale el que yo soy, ¿cómo dicen?, homofóbica, no hay nadie, yo nunca he hablado mal de ellos” Yuri

Yuri puntualizó que no tiene porque pedir disculpas a nadie ya que en realidad no le ha hecho daño a ninguna persona.

En su video destacó que sus conciertos siguen asistiendo personas de la población LGBTI, por lo que no son todas las personas que se encuentran en su contra por lo que no le preocupa lo que pueden pensar unas personas.

“No tengo que pedir disculpas a nadie porque nunca les he hecho daño, en lo absoluto, hay mucha gente de la comunidad que me siguen queriendo, y aparte mis conciertos se siguen llenando de gente de la comunidad, y van con sus parejas y todo, entonces no me hace mella, a mí me vale” Yuri

A Yuri no le importan las críticas pues ya se encuentra “curtida”

Yuri señaló que como persona cristiana no se mete con nadie y solo espera que las otras personas hagan lo mismo con ella, aunque tenga una forma de pensar distinta.

“Yo soy cristiana y efectivamente, los cristianos no podemos meternos con nadie, así como yo respeto lo que ellos piensan de mí, ellos no respetan lo que yo pienso, ese sector, no generalizo, porque hay otros chicos de la comunidad que me adoran” Yuri

Durante su conversación, Yuri señaló que ella los quiere mucho y sabe que no es general las personas que la critican

Sobre las constantes críticas que ha recibido, Yuri puntualizó que no le hacen daño pues ya se encuentra curtida.

“Yo los bendigo, yo los quiero mucho, porque no es general, no les caigo bien, pero yo los quiero mucho, yo la verdad esto hace 5 años que vienen dándole vueltas y vueltas, y la verdad no me hacen daño ni nada, me tiran y me hacen, yo ya estoy curtida” Yuri