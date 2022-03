Yuri revela que no ha regresado a las telenovelas por los celos de su esposo. La cantante confesó que tiene un pacto con Rodrigo Espinoza que le ha impedido volver a los melodramas.

A pesar de que ha recibido algunas propuestas, Yuri confesó que tiene una condición para volver a participar en una telenovela y es que no quiere dar ninguna clase de beso en la pantalla.

En entrevista con el programa Hoy, Yuri destacó que aunque muchos actores han señalado que solo son besos de novela, ella considera que sí implican emociones por lo que la mayoría de los matrimonios terminan.

Tras confirmar que realizará su propia bioserie en donde contará los secretos más oscuros de su vida, Yuri confesó los motivos por los que no ha regresado a protagonizar una telenovela.

Tras el éxito que tuvo la novela ‘Mi fortuna es amarte’, donde interpretó el tema principal, Yuri fue cuestionada sobre si no le gustaría protagonizar un nuevo melodrama.

De manera contundente, Yuri confesó que hizo un pacto con su esposo Rodrigo Espinoza, el cual le ha impedido regresar a los melodramas.

Frente a las cámaras del programa Hoy, Yuri confesó que solo volverá a las telenovelas cuando le ofrezcan un personaje en donde no tenga que besar a nadie, ya que su esposo se pone celoso.

Yuri destacó que a pesar de lo que dicen los actores, los besos si se sienten ya que se terminan implicando sentimientos.

En su conversación, Yuri confesó que le encantaría ser una novela cómica ya que no podría en riesgo su matrimonio ya que habría menos escenas comprometedoras.

“Una novela de comedia por favor, ahí pido que me hables. Porque me encanta la risa, soy una persona alegre, me encanta. Sobre todo porque la comedia es menos comprometedora para un matrimonio”

Yuri puntualizó que ella conoce el caso de varios amigos que han terminado sus relaciones por culpa de los besos que se dan en las telenovelas.

Antes de finalizar su entrevista, Yuri les hizo un llamado a los productores para que el orezcan papeles en las que no tenga que besar a nadie.

En ese sentido Yuri puntualizó que no necesita ser un papel estelar para poder regresar a las telenovelas.

“Y si una vez me invitan que sea de la mamá de quién, la comadrita, no me importa que no sea estelar, ustedes llámenme, como Yuri la trailera, así si le entro”

