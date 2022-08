Yuri niega que haya hablado mal de la comunidad LGBT y asegura que les ha pedido disculpas, pero los acusa de no querer aceptarlas.

La cantante de 58 años ha sido criticada por sus opiniones sobre la comunidad LGBT, como la ocasión que mencionó que no deberían adoptar, pues no eran aptos.

Esta polémica ha durado años y durante una conferencia de prensa en Monterrey, Yuri negó rotundamente que haya hecho comentarios homofóbicos.

Yuri (Agencia México )

“En ningún momento, en ninguna entrevista yo hablo mal de la comunidad, yo amo a la comunidad, tengo familia de la comunidad” asegura Yuri.

Cuenta que no existen pruebas de que ella haya hablado mal de las personas LGBT y que dos de sus sobrinas pertenecen a la comunidad y la quieren mucho.

“Tengo dos sobrinas de la comunidad y me fueron abrazar: ‘tía te queremos’ es algo que yo lo he aclarado todos los años, pero hay una parte de la comunidad que no quieren recibir” dijo Yuri.

La cantante veracruzana acusa a parte de la comunidad de no querer recibir sus disculpas y seguir con los discursos en su contra.

#Yuri asegura jamás haber hablado mal de la comunidad LGBT y que están en paz#DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/1bWcvw02Rx — De Primera Mano (@deprimeramano) August 23, 2022

¿Yuri ha hecho comentarios homofóbicos?

A pesar de negarlo, hay evidencia en video de que Yuri ha hecho comentarios que pueden ser considerados homofóbicos.

Uno de los últimos fue durante uno de sus conciertos, pues Yuri hizo una broma donde aseguraba que los hombres

“Hay tanta escasez de hombres ¿verdad, chicas? Tanto hombre guapo que se está yendo al monte”, dijo la veracruzana e incluso cuestionó por qué los hombre guapos como Ricky Martin eran gay y no hombres poco agraciados como Coque Muñiz.

En otra ocasión, Yuri dio una entrevista con Camilo Engala en CNN y dijo que en México no había la mentalidad para que parejas homoparentales adoptaran.

Tiempo después volvió a decir comentarios homofóbicos en el programa de El Escorpión Dorado donde contó que había tenido una pareja gay.

Le preguntaron si le había ardido, a lo que ella contestó: “No, no me ardió. Me preocupé y me fui hacer unos análisis”.

Esto fue considerado como un comentario en contra de la comunidad gay y una vez más criticaron a ‘jarocha’.

Yuri sigue negando que sus comentarios sean homofóbicos y sigue asegurando que la comunidad LGBT sí la quiere.