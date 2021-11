Yuri revela que tuvo una enfermedad de transmisión sexual en su adolescencia (VIDEO)

Yuri reveló que tuvo una enfermedad de transmisión sexual durante su adolescencia.

Actualmente Yuri se encuentra en la mira del público, debido a su participación en la tercera temporada del programa, ¿Quién es la máscara?

En este reality, las celebridades deben hacer un show disfrazados mientras un grupo de especialistas intenta dejar adivinar la identidad de cada uno.

Además de que la carrera de Yuri dentro de la industria de la música es algo inigualable, pues lleva más de 40 años dentro del medio.

Recientemente se dio a conocer una entrevista que Yuri tuvo con el Escorpión Dorado, el famoso personaje interpretado por Alex Montiel.

Como sabemos, el Escorpión Dorado tiene su programa de entrevistas, el cual comparte por medio de su canal de Youtube, las cuales suelen ser de lo más insensatas y agradables gracias a su irreverente personalidad.

Es de ese modo que El Escorpión Dorado se dedica a entrevistar a celebridades, mientras va conduciendo por las calles de la CDMX, lo que le da un toque singular a su contenido.

En esta ocasión, fue el turno de Yuri, con quien pasó un rato sumamente agradable mientras la entrevistaba.

El Escorpión Dorado y Yuri comenzaron a hablar acerca de diversos temas durante este encuentro.

Entre ellos, se destacó la forma en que la cantante comenzó a llevar una vida sexual activa desde su adolescencia.

Entonces, él aprovechó la situación para preguntarle cuántas veces fue infiel, a lo que ella aseguró que “tenía un amor en cada puerto”.

“Yo tenía un amor en cada puerto, se me iba a caer el ‘chuquistruquis’ a pedazos. No hay jabón que no se gaste, decía yo.”

Yuri