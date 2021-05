En septiembre del año pasado, Yuri dio positivo a Covid-19, aunque en un primer momento la cantante prefirió mantener en privado su contagio, ahora reveló sus secuelas.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, la famosa confesó que terminó manchando un lujoso vestido de Versace por la diarrea que le provocó el coronavirus.

Yuri: “La verdad nos fue bastante bien porque yo se lo pegué a mi marido”

Mara Patricia Castañeda tuvo la oportunidad de entrevistar a Yuri para su canal de YouTube. Ahí la cantante habló sobre su contagio de Covid-19.

“Nos dio Covid-19, nos cuidamos mucho porque hay que cuidarse mucho cuando te enteras de que esta esté bicho horroroso. Nos pegó porque ahí en la máscara estábamos sin tapabocas” Yuri

La famosa confirmó que Juanpa Zurita tuvo contacto con una persona con coronavirus, por lo que se trasmitió a los otros jueces de ‘ ¿Quién es la máscara? ’.

“Fue Juanpa Zurita, porque como tiene un chile toreado en el uy uy, igual que yo. No se sabe estar quieto, entonces fue a ver a la hija de Kiko Campos y creo que ella ya tenía Covid-19” Yuri

Yuri destacó que cuando ella se enteró era en el marco de la celebración del Día de la Independencia de México.

“Cuando yo supe era el 15 de septiembre, y me hicieron la prueba un programa que no fui, porque mi doctora me dijo: ‘no sé qué tienes, primero hay que saber. Si tienen ellos te lo van a pegar y si tú lo tienes … no puedes ir al programa’” Yuri

En el video la cantante confesó que paso cuatro días con la angustia de saber si tenía o no Covid-19. En ese sentido destacó que no le dio fuerte el virus.

“No me dio fuerte, me dio un día de calentura, un día de dolor de cuerpo y dos días de tos por la noche. La verdad nos fue bastante bien porque yo se lo pegue a mi marido” Yuri

Yuri: “En mi último video me prestaron un Versace divino y todo, no pues lo hice popo todo”

Sin embargo Yuri destacó que lo complicado fueron las secuelas que les dejó el coronavirus. La cantante confesó que tras superar el virus ha perdido la memoria.

“Si se me olvidan mucho las cosas, se me va el avión. Voy a un lugar y digo perate a qué vine. Ya me rio (…) así se me borra el cassette, pero así feo. O a veces me entran unas tembelequeras de la nada” Yuri

Sobre las secuelas físicas, la famosa reveló que en diciembre tuvo una diarrea tremenda que no podía controlar y que incluso mancho un lujoso vestido Versace.

“En diciembre muchas diarreas, yo me hacía casi casi popo a donde cayera, en mi último video me prestaron un Versace divino y todo, no pues lo hice popo todo. Lo tuvieron que lavar y dije no pues ya si se encoje pues ya lo tendré que pagar” Yuri

Yuri también confesó que incluso se tuvo que poner un pañal porque no podía dejar de ir al baño. También sufrió de ansiedad y la caída de su cabello.

La cantante señaló que si la pasó muy mal y la tuvieron que medicar para bajar la ansiedad. La famosa puntualizó que gracias a esta experiencia ha aprendido a valorar la salud.