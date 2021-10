Usuarios de las redes sociales no quieren a ‘Yuri’ como jueza en “La Más Draga 4″ y recuerdan los comentarios homofóbicos que ha realizado la cantante.

Yuri se convirtió en tendencia luego de que reveló que tendría una participación en el programa de Drag Queens más popular de México.

De inmediato recibió un sinfín de comentarios negativos pues usuarios han señalado que la cantante se ha pronunciado en contra de la población LGBTQ+.

A través de su cuenta de Instagram, Yuri habría confirmado que sería juez de “La Más Draga 4″. Además de que reveló que mientras grabó su participación se la pasó “padrísimo”.

“Gracias amigo, es real lo que dices, si odiara tanto a la comunidad, por qué iría a La más draga? Me la pasé padrísimo”, se puede leer en la imagen que circula en las redes sociales.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar y a través de Twitter recordaron varias declaraciones de la cantante en contra de la población LGBTQ+.

Usuarios arremetieron contra la cantante pues aseguraron que en diversas ocasiones la famosa ha realizado comentarios homofóbicos.

Algunas de las personas destacan que Yuri aceptó participar en el programa por dinero y para promocionarse.

Otras personas también arremetieron contra el programa “La Más Draga 4″ por invitar a personalidades que no han apoyado a la población LGBTQ+ y que públicamente se han pronunciado en contra de los derechos de las parejas del mismo sexo.

Una de las entrevistas que ha sido recordada por los usuarios, es cuando en 2017 Yuri habló sobre la adopción de las parejas LGBTQ+.

En ese momento la actriz se manifestó en contra pues señaló que como mujer cristiana no se encontraba de acuerdo. Algo que llamó la atención de su comentario es que aseguró que no era una persona homofóbica ya que “la mayoría de gente que trabaja con ella son gays”.

“Eso no quiere decir que porque yo no esté de acuerdo soy homofóbica (…) no estoy de acuerdo con la adopción porque vuelvo a repetir hay mucho ‘bullying’”

Yuri