Tras la polémica generada, Carmen Campuzano arremete contra Yuri por comentarios homofóbicos y asegura que ella se siente muy agradecida por al apoyo que ha recibido por parte de la población LGBT+.

En entrevista Carmen Campuzano lamentó que siga habiendo ataques contra los gays pues destacó que se deben de respetar los designios de Dios

A diferencia de Yuri, Carmen Campuzano se mostró muy agradecida con la población LGBT+, pues aseguró que ellos han sido un pilar fundamental en su trayectoria artística.

Yuri se encuentra en medio de la polémica tras su participación en el programa ‘Al volante’ del Escorpión Dorado. Durante su participación la cantante realizó comentarios homofóbicos.

Carmen Campuzano salió en defensa de la población LGBT+ y lamentó que sigan existiendo ataques contra las personas por sus preferencias sexuales.

En entrevista para el programa ‘De Primera Mano’, Carmen Campuzano señaló que Yuri debería de reflexionar pues son los designios de Dios.

Carmen Campuzano aprovechó las cámaras para agradecer a la población LGBT+ el apoyo que le han mostrado a lao largo de su carrera y en su nueva faceta como DJ.

“Sólo Dios da la última palabra y muy bendecidos todos. Yo soy muy bendecida con mi comunidad gay y lo demás no me importa. Los amo, los bendigo y le comparto un montón de locura también”

Antes de finalizar su entrevista, Carmen Campuzano señaló que se identifica con la población LGBT+ ya que ella también tiene esa parte de locura.

Desde hace varios años, la cantante Yuri ha protagonizado una serie de controversias por los comentarios homofóbicos que ha realizado.

Para demostrar que no tiene problemas con la población LGBT+, Yuri aceptó participar como jueza invitada en ‘La Más Draga’. Sin embargo su participación fue sumamente criticada pues públicamente la cantante se ha mostrado en contra de derechos de las personas con otras preferencias sexuales.

Tras su participación en ‘La Más Draga’, Yuri fue invitada al programa ‘Al volante’ del Escorpión Dorado. Ahí la cantante confesó que descubrió que una de sus parejas era gay.

Sin embargo el problema surgió cuando en la emisión destacó que le había preocupado que la hubiera infectado de VIH o alguna enfermedad de transmisión sexual. Un estigma con el que ha luchado la población LGBT+.

“El chico sale del otro lado y todo y dije ‘cómo va a ser así’ (…) No, no me ardió, me preocupé. No, deja tú eso, me fui a hacer un análisis”

Yuri