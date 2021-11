Cancelan a Yuri por comentario homofóbico con El Escorpión Dorado (VIDEO)

Cancelan a Yuri por comentario homofóbico con El Escorpión Dorado. El youtuber mexicano compartió en su canal de YouTube la entrevista que tuvo con Yuri.

Los temas que más destacaron durante la entrevista de Yuri y el Escorpión Dorado fueron los romances de la cantante, así como su vida sentimental y sexual.

Sin embargo, Yuri hizo un comentario que resonó en redes sociales y los usuarios de Twitter decidieron cancelar una vez más a la cantante veracruzana. ¿Qué dijo Yuri?

Yuri y el Escorpión Dorado (Fotografía tomada de video - YouTube)

El comentario homofóbico de Yuri que desató críticas en redes sociales

Durante la entrevista, El Escorpión Dorado cuestionó a Yuri sobre sus relaciones amorosas en el pasado. La cantante confesó que cuando era joven tuvo muchos novios y relaciones abiertas.

Yuri también dijo que ‘muchas veces’ le fue infiel a sus relaciones de juventud y resaltó que ella tenía ‘un amor en cada puerto’.

Pero, eso no fue lo que molestó a los internautas, pues cuando el Escorpión Dorado le preguntó a Yuri que si alguno de sus novios le resultó ‘gay’, ella respondió que sí y destacó que fue ‘horrible’ enterarse de esa situación.

El Escorpión Dorado bromeó un poco con la situación y le cuestionó a Yuri ‘¿Te ardió?’ y en seguida Yurí agregó ‘No, no me ardió; me preocupé y me fui a hacer unos análisis’.

Claramente @OficialYuri jamás!! va a cambiar su discurso de odio hacia la comunidad LGBT.

Ayer se estrenó un video en YouTube donde le preguntan que si algún novio le salió gay y que si le ardió eso, a lo que ella contestó, SI Y ME PREOCUPE Y ME FUI A HACER UN ANÁLISIS. pic.twitter.com/ytn3XVMcX5 — NotiDrag 🇲🇽 (@DragsNoti) November 11, 2021

En Twitter comenzó a circular el video de la declaración de Yuri y los usuarios de la red social no dudaron en opinar al respecto y cancelar a la actriz mexicana.

Los internautas recordaron la participación de la cantante en ‘La Más Draga’ y señalaron que Yuri solo se presentó al show para aprovechar las miradas del público y la señalaron como ‘la más homofóbica’.

Comentarios en Twitter sobre la entrevista de Yuri con el Escorpión Dorado (Comentarios en Twitter)

Por otro lado, se podía leer en los comentarios que Yuri ya no sorprende con este tipo de comentarios y mencionaban que el trabajo de las Drag Queen sostiene la trayectoria artística de la cantante veracruzana.

Comentarios en Twitter sobre la entrevista de Yuri con el Escorpión Dorado (Comentarios en Twitter)

Finalmente, algunos usuarios de Twitter apuntaron que ‘la culpa’ no solo es de Yuri, sino de las personas y plataformas que invitan a la cantante a sus espacios.

Comentarios en Twitter sobre la entrevista de Yuri con el Escorpión Dorado (Comentarios en Twitter)

¿Yuri tiene una enfermedad de transmisión sexual?

Durante el capítulo ‘Yuri y Escorpión Dorado al volante’, la cantante compartió con la audiencia que cuando fue joven tuvo muchas parejas sexuales y pidió a la audiencia no imitarla.

Yuri y el Escorpión Dorado (Fotografía tomada de video - YouTube)

‘No hay jabón que no se gaste. No me imiten porque luego aquello se te gasta y se te pegan cochinadas’ Yuri

Además, Yuri explicó durante entrevista con el Escorpión Dorado que en sus años de juventud contrajo una enfermedad de transmisión sexual.